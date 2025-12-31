El Gobierno desplazó a un diplomático en Siria por un posteo contra Israel

Tras haber conseguido la aprobación del Presupuesto, el gobierno de Javier Milei cierra el año con la mira puesta en las reformas de segunda generación, que incluyen cambios en las leyes laborales y tributarias. En tanto, a horas de fin de año, el canciller Pablo Quirno anunció el inicio de un sumario administrativo contra Alejandro Emanuel Calloni, exfuncionario de la Embajada Argentina en Siria, luego de que se viralizara una captura que le atribuía un “me gusta” a una publicación en redes sociales con un mensaje contra Israel.