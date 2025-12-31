El Gobierno desplazó a un diplomático en Siria por un posteo contra Israel

El canciller Pablo Quirno anunció que pidió la apertura de un sumario administrativo contra Alejandro Emanuel Calloni, exfuncionario de la Embajada Argentina en Siria, tras la viralización de una captura que le atribuía un “me gusta” a una publicación de Instagram que proponía “fuegos artificiales para Israel” como “regalo de Navidad”. Además, dispuso su traslado inmediato al país.

El episodio se produjo en un contexto de marcado acercamiento del gobierno de Javier Milei a Israel, por lo que la conducta atribuida a Calloni no habría sido bien recibida en la Casa Rosada. En noviembre, el Presidente incluso había anticipado su intención de trasladar la embajada argentina en ese país a Jerusalén.

La polémica se originó a partir de un posteo de tono humorístico en Instagram que simulaba una conversación. “¿Qué has pedido para Navidad? Yo el iPhone 17 Pro Max”, decía el primer mensaje, al que seguía la respuesta: “Yo: fuegos artificiales para Israel”. Esa publicación es la que el diplomático habría respaldado con una reacción.