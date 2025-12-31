EN VIVO
Política exterior

El Gobierno desplazó a un diplomático en Siria por un posteo contra Israel

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Tras haber conseguido la aprobación del Presupuesto, el gobierno de Javier Milei cierra el año con la mira puesta en las reformas de segunda generación, que incluyen cambios en las leyes laborales y tributarias. En tanto, a horas de fin de año, el canciller Pablo Quirno anunció el inicio de un sumario administrativo contra Alejandro Emanuel Calloni, exfuncionario de la Embajada Argentina en Siria, luego de que se viralizara una captura que le atribuía un “me gusta” a una publicación en redes sociales con un mensaje contra Israel.

 

La cancillería desplazó a un diplomático en Siria por un “me gusta” en redes

El canciller Pablo Quirno anunció que pidió la apertura de un sumario administrativo contra Alejandro Emanuel Calloni, exfuncionario de la Embajada Argentina en Siria, tras la viralización de una captura que le atribuía un “me gusta” a una publicación de Instagram que proponía “fuegos artificiales para Israel” como “regalo de Navidad”. Además, dispuso su traslado inmediato al país.

 

El episodio se produjo en un contexto de marcado acercamiento del gobierno de Javier Milei a Israel, por lo que la conducta atribuida a Calloni no habría sido bien recibida en la Casa Rosada. En noviembre, el Presidente incluso había anticipado su intención de trasladar la embajada argentina en ese país a Jerusalén. 

 

La polémica se originó a partir de un posteo de tono humorístico en Instagram que simulaba una conversación. “¿Qué has pedido para Navidad? Yo el iPhone 17 Pro Max”, decía el primer mensaje, al que seguía la respuesta: “Yo: fuegos artificiales para Israel”. Esa publicación es la que el diplomático habría respaldado con una reacción.

Karina Milei le bajó un funcionario a Bullrich e intentan culpar a Villarruel

La hermana del Presidente, que ya lo había tachado de una lista de candidatos para las elecciones, volvió a ir contra Milman. Las negociaciones con el peronismo y el nuevo rol judicial del karinismo, las claves. La exministra tuvo que tragar bronca. En Casa Rosada salieron a lanzar la versión de que fue la Vicepresidenta. 

El Gobierno se compró un escándalo a punto de finalizar el año. Karina Milei dio la orden de dar de baja la nueva designación de Gerardo Milman, el exdiputado que fue acusado por haber sido parte del atentado a Cristina Kirchner. El viernes pasado, Milman había sido designado sorpresivamente como Director de Relaciones con las Provincias en la Presidencia Provisional del Senado que conduce Bartolomé Abdala. 

Milei freeza a Villarruel y la excluye del aumento a funcionarios

El Presidente firmará un decreto para incrementar salarios a funcionarios, pero excluirá a la Vicepresidenta. Las quejas por su sueldo y los fondos del Senado.

En un nuevo capitulo de las fricciones entre Javier Milei y Victoria Villarruel, el Presidente excluirá la Vice del decreto que firmará para aumentar a funcionarios del Poder Ejecutivo. Esta acción se suma a las protestas de la la titular del Senado, tanto por su salario, como por los fondos para la Cámara alta.

El tiempo que viene para la oposición a Milei

El gobierno sueña con la reelección y promueve la resignación en sus adversarios. Pruebas de Año Nuevo, una conflictivad que no entra en receso. El desafio de pelear, en el tiempo de la inmediatez, por un resultado diferido.

Javier Milei cruzó su tercer diciembre en el poder sin despeinarse. Aunque su modelo deja afuera a millones de argentinos, el gobierno cierra el año con una fortaleza indudable y ya se siente camino a la reelección. Cuando este presente tan denso sea pasado, los libros de historia dirán que Milei tenía un horizonte de días hasta que Donald Trump lo rescató con un salvataje extorsivo. Es una de las pocas cosas en las que todos coinciden. Lo reveló Mauricio Macri, al otro lado de la cordillera, apenas tres días después de la elección del 26 de octubre, cuando en un encuentro organizado por un foro de empresarios pinochetistas reveló lo que le dijo Milei: “Yo no me olvido que usted vino a verme cuando parecía que todo se terminaba”. Militante de la incoherencia, Milei tardó apenas 48 horas en olvidarse, porque dos días después recibió a Macri en Olivos sin avisarle que ya tenía redefinido su gabinete y que no había lugar para repartir con el PRO. Con Diego Santilli como principal incorporación, La Libertad Avanza sumó a todos los macristas en fuga que estaban con el pase en disponibilidad y liquidó la vieja disputa entre halcones y palomas. 

