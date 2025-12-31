Jorge Asís se refirió al futuro del gobierno de Javier Milei.

A pocas horas de fin de año, el escritor y analista político Jorge Asís pronosticó un “verano asegurado” para el gobierno de Javier Milei tras el triunfo electoral de octubre y la aprobación del Presupuesto, aunque calificó al Presidente como un “fenómeno solitario”. En tanto, el exembajador de Argentina en Portugal vaticinó un 2026 con mucha disputa interna en el peronismo y dijo que el gobernador Axel Kicillof “se ganó” la categoría de “jefe político”.

“Milei tiene la parsimonia del ‘verano asegurado’: en enero y febrero anda en un auto como esos de los que le atribuyen a ‘Chiqui’ Tapia o Toviggino. Está muy cómodo”, describió Asís en diálogo con El Destape Radio sobre el futuro del gobierno libertario. Para el analista, el 2026 se perfilan como un año de diferencias ideológicas y políticas dentro del PJ, un escenario que podría ser aprovechado por Milei, quien, según sostuvo, no debería involucrarse en peleas que actualmente lo benefician.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A pesar de esa visión, Asís planteó que el de Milei es un “fenómeno solitario”, por lo que la caída en su imagen golpearía a todo el esquema libertario. “No hay quince Milei, el que vale en este negocio es él”, puntualizó, y destacó el rédito que sacó el Presidente de ser un “disruptor” en la realidad política nacional.

El ex funcionario del gobierno de Carlos Menem afirmó que, actualmente, el jefe de Estado “no tiene nada a su derecha”, al tiempo que minimizó la participación del PRO en la alianza oficialista. “Mauricio Macri está absolutamente abducido”, consideró. El escritor calificó, además, al gobierno mileísta como un “occidentalismo a ultranza poco sustentable” y recordó el apoyo “extorsivo” de Estados Unidos al frente liberal en las últimas elecciones.

La interna peronista y los presidenciables para el 2027

Con relación a la interna por el liderazgo político del peronismo de cara a 2026, Asís auguró un año en el que se van a tensar las disputas entre los diferentes referentes del espacio de cara a las elecciones presidenciales. En ese escenario, el ex secretario de Cultura del menemismo puso al gobernador Axel Kicillof como uno de los ejes del armado político del justicialismo.

“Kicillof se ganó la categoría de jefe político: tiene pasta para conducir el peronismo a nivel nacional. Pero, si yo fuera su consejero fraternal, le diría que no se precipitara para el 2027, porque no por casualidad nadie paso de la gobernación a la presidencia de la república”, sugirió Asís.

Asimismo, al ser consultado sobre otros posibles presidenciables, nombró al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; al senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, como el candidato de la exmandataria Cristina Kirchner; y al ex titular de Economía, Sergio Massa, de quien afirmó que está siendo “excesivamente torpedeado por el tema del fútbol”.