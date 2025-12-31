El gobernador Gildo Insfrán inauguró en la tarde-noche de este martes 30 una serie de obras de infraestructura urbana y edificios públicos en distintos barrios de Clorinda, donde también realizó duras críticas al Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso y a la gestión del presidente Javier Milei. “El Presupuesto Nacional que aprobaron es de pobreza: destina apenas el 0,88% del PBI a la educación pública”, afirmó el mandatario provincial durante el acto.

Al iniciar su discurso, Insfrán expresó su afecto por Clorinda y recordó su historia personal con la ciudad. “Me reencontré con amigos y con recuerdos muy lindos; lo pasé muy bien acá y por eso le tengo mucho afecto”, señaló. En el acto central, realizado sobre la avenida Marana, donde se habilitaron 1.300 metros de pavimento con iluminación y obras complementarias, retomó las palabras de una vecina para destacar que la jornada “no fue un acto político, sino un acto de amor”, a pocas horas de finalizar el año 2025.

En ese contexto, el mandatario provincial centró gran parte de su mensaje en la situación nacional. Cuestionó con dureza al Gobierno nacional y sostuvo: “Tenemos el peor Presidente de la historia, que está entregando y empobreciendo a nuestro país”. Según afirmó, la gestión libertaria “es muy firme con los que menos tienen, pero es dadivosa con los poderosos”, una visión que, remarcó, “no se puede compartir de ninguna manera”.

Insfrán puso especial énfasis en el Presupuesto Nacional, al señalar que “destina apenas el 0,88% del Producto Bruto Interno a la educación gratuita, pública y de calidad”, cuando la ley de financiamiento educativo impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner establecía un piso del 6% del PBI. “Ni siquiera en el gobierno de Mauricio Macri se llegó a un nivel tan bajo”, sostuvo, y calificó esa situación como “un récord de Milei”.

Con ironía, el gobernador señaló que el Presidente suele hablar de récords por la baja de la inflación, pero advirtió que “lo hace con el hambre del pueblo, a costa de los jubilados, de las personas con discapacidad, de la ciencia y la tecnología”. En esa línea, consideró que “así cualquiera puede lograr un superávit” y cuestionó que, pese al fuerte ajuste, el país deba volver a endeudarse para afrontar compromisos externos.

Finalmente, Insfrán llamó a mantener la esperanza aun en un escenario adverso. Recordó los años críticos de 2000 y 2001 y concluyó: “En los peores momentos de la Argentina decíamos que no caiga la fe ni tampoco la esperanza. Hoy vuelvo a repetirlo”.

Los detalles de la inauguración

La agenda oficial comenzó a las 18.45 en el barrio El Porteñito, con la inauguración del enripiado e iluminación de la calle principal. Durante la recorrida, el mandatario provincial vinculó las obras con la transformación histórica de la ciudad y su propia experiencia persona. Los trabajos incluyeron el estabilizado de la arteria con 500 toneladas de piedra en un tramo de 1200 metros de extensión y un ancho promedio de ocho metros, además de la colocación de 58 columnas de iluminación de ocho metros de altura con artefactos LED de 150 watts y la instalación de un transformador para garantizar el suministro eléctrico.

Más tarde, a las 19.20 , quedaron habilitados 400 metros de pavimento, iluminación y obras complementarias sobre la calle Mendoza. Posteriormente, a las 19.40, se inauguraron 300 metros de pavimento de doble mano sobre la avenida Roque Sáenz Peña, en su intersección con la calle España.

A las 20 , el Gobernador encabezó la inauguración de la obra de refacción del edificio de la Delegación Clorinda de la Administración Tributaria Provincial (ATP), ubicado en la intersección de San Martín e Italia. El inmueble, de 570 metros cuadrados, fue reacondicionado para optimizar la atención a los contribuyentes y mejorar la gestión administrativa.

La agenda continuó pasadas las 20 en la intersección de la avenida Marana y la calle Alberti, donde se habilitó la primera etapa de la senda peatonal, de aproximadamente 1100 metros, junto con la puesta en funcionamiento del sistema de iluminación.