Obra pública: Gildo Insfrán cerrará el año con inauguraciones clave para el desarrollo integral ciudadano

Este martes por la tarde, el gobernador Gildo Insfrán inaugurará obras destinadas al desarrollo integral de la inauguración de la ciudad de Clorinda, que consistirán en obras viales, iluminación urbana, infraestructura administrativa y espacios para la circulación peatonal clave para el crecimiento de la comunidad.

La agenda oficial comenzará a las 18.45 horas en el barrio El Porteñito, donde se dejará inaugurada la obra de enripiado e iluminación de la calle principal. Con esta intervención se buscó el estabilizado de la arteria para mejorar la transitabilidad durante los días de lluvia y brindar un entorno más seguro y confortable a los vecinos.

En el lugar se utilizaron 500 toneladas de piedra sobre una extensión de 1200 metros de largo por ocho metros de ancho promedio, con la colocación de 58 columnas de iluminación de ocho metros de altura equipadas con artefactos LED de 150 watts, además de la instalación de un transformador para garantizar la potencia necesaria.

Posteriormente, a las 19.20 horas, en la calle Mendoza, se inaugurarán 400 metros de pavimento con iluminación y obras complementarias, oportunidad en la que se realizará el tradicional corte de cinta y el descubrimiento de una placa. A las 19.40hs, las actividades continuarán en la avenida Roque Sáenz Peña, en su intersección con la calle España, donde se habilitarán 300 metros de pavimento de doble mano, también con iluminación y obras complementarias.

Obras imprescindibles para los formoseños

En el caso de la avenida Roque Sáenz Peña, el objetivo de la obra fue mejorar la circulación vehicular y extender el circuito de calles pavimentadas de Clorinda, que incorporará redes de agua potable, desagües pluviales y cloacales, que complementan la infraestructura urbana junto con la correspondiente iluminación.

A las 20 horas, el gobernador Insfrán encabezará en la intersección de las calles San Martín e Italia la inauguración de la refacción del edificio de la Delegación Clorinda de la Administración Tributaria Provincial (ATP), que cuenta con una superficie de 570 metros cuadrados. La obra tuvo como finalidad optimizar la gestión y la prestación de servicios de manera rápida y eficaz a los contribuyentes.

El edificio presenta un diseño versátil, con instalaciones lumínicas, contraincendios y de aire acondicionado que se adaptan a la flexibilidad de la planta baja, la incorporación de un entrepiso técnico elevado que permite diversas disposiciones de puestos de trabajo y un primer piso que incluye salón de reuniones, área de café y una oficina.

Tanto la planta baja como el primer piso cuentan con matafuegos en conformidad con las ordenanzas municipales. Se trata de una construcción de imagen sobria y austera, organizada en tres niveles, planta baja, entrepiso y primer piso, que expresa el carácter institucional de la Administración Tributaria a nivel urbano.

Un fin de año lleno de mejoras

Más tarde, a las 20.20 horas, el mandatario se trasladará a la intersección de la avenida Marana y la calle Alberti, donde realizará el descubrimiento de una placa para habilitar la primera etapa de la senda peatonal, con una extensión aproximada de 1100 metros, junto con la activación de la iluminación. Esta obra apunta a facilitar la circulación peatonal, aportar al embellecimiento urbano y generar espacios destinados al esparcimiento y la actividad física.

Finalmente, a las 20.45 horas, en la intersección de la avenida Marana y la calle Corrientes, se inaugurará la pavimentación de 1300 metros de dicha avenida, con iluminación y obras complementarias, que completan así una jornada marcada por múltiples intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura y la calidad de vida en la ciudad de Clorinda.