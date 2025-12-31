Sturzenegger tildó de “héroes” a quienes vacaciones en el exterior, y en Provincia le recordaron sus "fracasos con De la Rúa y Macri"

Un nuevo cruce se desató entre el Gobierno Nacional y el bonaerense por las vacaciones en el exterior y la fuga de divisas. Lo protagonizaron Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y Augusto Costa; con el mismo rango y a cargo de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires.

El primero destacó a los argentinos que vacacionan en el exterior. Son “héroes de la producción”, escribió. “Todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Casi un crimen de lesa humanidad. Pero es exactamente al revés. Son héroes de la producción”.

Para Sturzenegger, “los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco”. El funcionario publicó un gráfico del Banco Central que detalla las exportaciones e importaciones de todos los países del mundo (en % del PBI).

Desde PBA, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, salió al cruce y tildó la explicación de una mera “teoría de manual de Introducción a la Economía”. “Lamento informarte que para que tu lógica funcione en tus propios términos, el tipo de cambio debería flotar libremente”, espetó.

“Hoy, con el dólar intervenido, los 'héroes' que viajan al exterior con un tipo de cambio subsidiado no suben el precio para el exportador: se consumen las divisas que necesita la economía para producir y crecer, mientras se pone en crisis al turismo interno, que sufre la competencia desleal del atraso cambiario”, remarcó Costa.

De esta manera, para el funcionario provincial, “el turismo emisivo no sostiene la competitividad”; sino que lo único que sostiene y fomenta la competitividad de la economía es “la inversión, la ciencia, la tecnología y un mercado interno fuerte, justamente todo lo que están destruyendo”.

“Festejar que se quemen reservas en turismo en el exterior y decir que la industria nacional es 'hacer eso en lo que sos malo' resume perfectamente tu modelo de país. Ya probaste esta receta con De la Rúa, con Macri y ahora con Milei. Y nunca terminamos importando y exportando más”, cerró Costa.