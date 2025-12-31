El Gobierno echó a un diplomático en Siria por dar un "like" en redes sociales

El gobierno de Javier Milei echó y obligó a regresar al país un alto diplomático argentino en Siria por haberle dado un supuesto "like" a un posteo en Instagram. Se trata de Alejandro Emanuel Calloni, el cónsul que Argentina tiene en ese país de medio oriente. Distintos usuarios de redes sociales cercanos al aparato comunicacional libertario aseguran que fue por reaccionar a un video en el que se pedía "fuegos artificiales para Israel".

Durante la noche de este martes, el canciller Pablo Quirno anunció en su cuenta de X que iniciaba un sumario contra el diplomático que trabajaba en la Embajada argentina en la República Árabe Siria. "Hace minutos di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al Secretario Alejandro Calloni de Cancillería que trabajaba en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria. También he dispuesto su traslado inmediato a la República Argentina", indicó.

El mensaje de Quirno tuvo a los pocos minutos decenas de comentarios de cuentas de usuarios del mundo libertario como Los Herederos de Alberdi, Shelby, Eliana o ASB felicitándolo por su decisión. Entre ellos, el usuario Osvaldo 'Beto' Mendeleiev aseguraba que el excónsul ahora "va aprender a no poner mas likes a los reels de Instagram el idiota".

El supuesto video

Horas antes del anuncio del canciller, uno de los primeros en hacer público ese "me gusta" de Calloni contra Israel fue Esteban Glavinich, más conocido en X como TraductorTeAma, uno de los integrantes de la tropa paraoficial libertaria que comanda el asesor presidencial Santiago Caputo. "El Cónsul argentino en Siria, Alejandro Emanuel Calloni, le puso like a un post llamando a atacar a Israel. Está medio confundido el loko...", escribió Glavinich.

Junto a su mensaje, el tuitero compartió imágenes del presunto polémico posteo en Instagram, su perfil con su foto en esa red social y la página oficial de la Cancillería donde figuraba su cargo en Siria. Entre los comentarios a esa publicación había usuarios que mencionaban tanto a Quirno como al propio Milei para pedirles que remuevan al funcionario. Dos horas después, el canciller anunciaba su expulsión.

"¿Qué has pedido para Navidad? Yo el Iphone 17 Pro Max", dice un texto en la parte superior de un video. "Yo: fuegos artificiales para Israel", se respondía debajo. Esta fue la publicación a la que Calloni le habría dado un "like".

Las contradicciones en el Gobierno

En esta imagen viralizada, que tiene los hashtags #humor y #navidad2025, entre otros, se ve como la cuenta Alecalloni "indicó que le gusta" junto a otras 7.595 personas más. Este usuario correspondería a la cuenta personal de Calloni, donde se describe como un "Argentino en Medio Oriente" y "rescatista" de animales.

La decisión de Quirno de expulsarlo un comportamiento desde su cuenta personal de Instagram se contradice con la defensa que ensayó el presidente Milei en medio del criptoescándalo Libra y también en un juicio contra un activista de 12 años con autismo, Ian Moche.

"El posteo fue realizado desde mi cuenta personal y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido”, había alegado el Presidente en un comunicado presentado ante la Justicia.