Intendenta de Moreno: “La gente está esperando que le resolvamos los problemas”

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, pasó por El Destape 1070 y habló de la crítica situación social que se vive en el Conurbano. “Los chicos que militan se desmayan de hambre”, dijo y agregó que “la demanda de comida creció muchísimo”. “Dos meses atrás teníamos a 400 personas que tenían una demanda espontánea de comida, es decir, iban al área de desarrollo de la comunidad a buscar un bolsón de comida. Hoy tenemos 800 personas, la demanda creció muchísimo”, afirmó.

“La descomposición de las personas en calle tiene mucha velocidad, con problemas de salud mental, consumos”, contó la dirigenta y explicó que “se triplicó el índice de suicidios en los jóvenes”. “Los chicos que militan se desmayan del hambre”, dijo.

En tanto, se refirió a las demandas actuales de la sociedad y recordó que en otros tiempos la mayor preocupación era la “seguridad”, mientras que ahora es que “el salario no alcanza”, y el “no tengo trabajo”. “Alquilar ya también es una utopía… es desesperante, es terrible”, dijo sin pelos en la lengua Fernández.

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Además, se refirió al recorte de fondos por parte de Javier Milei: “Sin asistencia nacional, con los graves problemas que está teniendo la provincia de Buenos Aires, no sé hasta cuándo lo vamos a poder sostener”.

Elecciones 2027

Durante la entrevista la intendenta, que está caminando el territorio bonaerense de cara a los comicios del 2027, dijo que “sería muy buena gobernadora”, ya que tiene “la voluntad de construir con todos”, “mucha paciencia”, y “en mi cabeza la mayor preocupación es la organización del trabajo y resolver los problemas”.

Además, sostuvo que, al “Cristina ser una presa política”, el peronismo “no logra tener una síntesis”. Hoy “el peronismo está en crisis como está en crisis la política”, señaló y explicó que por eso es que comenzó a visitar diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. “Es algo que charlé con otros intendentes también”, advirtió la dirigenta.

Finalmente dijo: “No podemos estar cada 2 años discutiendo listas”, ya que “todos se pelean y eso es causal de rencores”. “No tendría que ser así la política y el sistema electoral no ayuda para nada”, reconoció. Para Mariel Fernández, en caso de “no haber unidad por consenso, es saludable que haya PASO”.