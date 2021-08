Tras el machismo de Fernando Iglesias, Vidal lo defendió: "Compartimos los mismos valores"

María Eugenia Vidal justificó los aberrantes dichos machistas de Fernando Iglesias sobre las visitas en la Quinta de Olivos con un comentario vergonzoso.

Los dichos machistas del diputado Fernando Iglesias, que integra la fórmula del macrismo para las elecciones legislativas 2021 en la Capital Federal, salpicaron también a la propia María Eugenia Vidal. La candidata a diputada en CABA fue consultada por los comentarios machistas de su compañero y, pese a que intentó esquivar el asunto, lo justificó de manera descarada.

En el marco de las visitas a la Quinta de Olivos, discusión que la Oposición y los medios hegemónicos profundizaron muy por encima que las visitas de los jueces que hicieron lo propio con Mauricio Macri, Vidal visitó a Romina Manguel en A24 y fue consultada acerca de los comentarios en los que Iglesias atacó a mujeres como Florencia Peña por visitar la residencia del presidente Alberto Fernández.

"Te tocó un día complicado, pero no sé si querés pasar el tema o pasarlo de largo", le advirtió Manguel a su invitada, quien hasta el 2019 gobernó la Provincia de Buenos Aires y hace poco cruzó de vereda para salvar su carrera política en la Ciudad de Buenos Aires. Vidal aceptó debatir sobre las visitas en Olivos y manifestó: "No, lo relevante es por qué, bajo qué privilegios, once personas y sin importar el género estén trabajando hasta la 1.30 de la mañana. No eran funcionarios esenciales".

Romina Manguel y María Eugenia Vidal, en A24.

Luego, la conductora le recordó a la política que Mauricio Macri recibió la visita de jueces que persiguieron a Cristina Fernández de Kirchner: "Vos hablás de Olivos y del otro lado te dicen que más grave es que vaya un juez a visitar a un presidente a que entren 200 personas cuando las reuniones sociales están prohibidas".

"Que un juez hable con un presidente no es sospechoso"

Vidal trató de defender a Macri reconociendo que también mantuvo encuentros con jueces: "Para mí, que un juez hable con un presidente no es sospechoso. Tratan de instalar que un presidente se junta con un juez es porque fue a arreglar una causa. Yo me reuní con jueces que perseguían el narcotráfico para trabajar juntos y decirles que teníamos que coordinar. Y no por eso me juntaba a arreglar una causa. Una cosa es el relato y lo que pretenden instalar, y otra cosa es que lo prueben".

Romina Manguel cruzó a María Eugenia Vidal por los dichos misóginos de Fernando Iglesias, compañero en la lista de Capital Federal

Sin mencionar a Fernando Iglesias, Manguel le indicó a Vidal que su compañero estuvo muy mal en atacar a las mujeres que visitaron la Quinta de Olivos: "Nos sensibiliza mucho lo de las visitas a la Quinta de Olivos, pero me parece que pegar ahí es muy bajo. Si querés cuestionar a Florencia Peña, a Sofía Pacchi... tenés otra manera".

María Eugenia Vidal: "También digo esto, Romina: el machismo está en todas partes y vos y yo como mujeres...".

Romina Manguel: "Pero vos lo tenés al lado, lo tenés al lado...".

María Eugenia Vidal: "No, yo creo que todos los hombres tienen que aprender. Todos los de esta sociedad".

Romina Manguel: "¿Le vas a decir algo?".

María Eugenia Vidal intentó minimizar el asunto justificando que Iglesias es un machista más de la sociedad: "Seguramente lo vamos a hablar porque estamos juntos todos los días y somos parte de una misma lista. El machismo no es algo que esté en un espacio político o en una persona en particular, está en toda la sociedad. Decir que una persona es machista o el resto de la sociedad no... yo lo viví en carne propia. Fuera y dentro de la política. Lamentablemente no voy a ser la última mujer a la que le pase".

Por otra parte, y tras abordar otros temas que tienen que ver con las internas en el macrismo, Vidal indicó que Iglesias está alineado a Patricia Bullrich: "Él es parte de la lista y también se siente identificado con lo que piensa ella". Tras mencionarlo, Manguel volvió a marcarle: "No te conviene mucho mencionarlo. Mañana, por ahí, quizás". Aun así, y a diferencia de lo que había dicho antes, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que comparten las mismas ideas: "No, yo estoy orgullosa de toda la lista, con errores, aciertos, compartimos los mismos valores". Y agregó: "Yo sé cómo va a votar Fernando Iglesias cuando vayamos al Congreso, cuando venga la reforma judicial, cuando venga la reforma del Procurador va a decir que no y cuando vengan más impuestos a los que produce va a decir que no".