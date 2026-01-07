España dice desconocer cualquier plan francés para Groenlandia

FOTO DE ARCHIVO. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participa en una rueda de prensa en Hangzhou, China

El ministro de Asuntos Exteriores de España, ‍José Manuel ⁠Albares, dijo el miércoles que Madrid no tenía conocimiento de ningún plan de Francia en relación con Groenlandia, ni de que dicho plan se hubiera compartido ‌con otros socios europeos.

Francia ⁠dijo anteriormente ⁠el miércoles que estaba discutiendo una respuesta con los socios ‍europeos en caso de que Estados Unidos ⁠actuara sobre su ‌amenaza de apoderarse de Groenlandia.

"Sobre el plan del ministro de exteriores francés no tenemos conocimiento. He ‌leído ‌las declaraciones, pero no me consta que haya ningún plan o que se haya compartido ​con el resto de socios europeos", dijo Albares en una rueda de prensa tras una reunión del gabinete.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También dijo que, en relación con ‍la guerra de Rusia en Ucrania, los países que negocian el cese de las hostilidades estaban aún lejos ​de un plan de paz y añadió que por ​el momento sólo había un esbozo de ideas.

Con información de Reuters