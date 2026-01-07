Atropelló y mató a un hombre que caminaba por Nordelta y la liberaron: la cifra con la que le dieron la excarcelación

El Juzgado de Garantías N° 5 de Tigre, a cargo del juez Walter Saetone, autorizó liberar a Loreley Quevedo, una mujer de 38 años que atropelló y mató a un hombre que iba camino a su trabajo en Nordelta. La autoridades judiciales aceptaron que la acusada regrese a su domicilio luego de pagar una fianza de 3 millones de pesos.

El hecho tuvo lugar en el Corredor Bancalari y la víctima fue identificada como Ramón Oscar Olivera. Según reportaron testigos y las cámaras de seguridad de la zona, la mujer que conducía un Jeep Renegade de color blanco perdió el control en ese cruce vial e impactó de lleno contra Olivera, quien se encontraba caminando al costado del automóvil y justo cruzaba la calle.

No obstante, las autoridades judiciales consideraron que Quevedo puede esperar al juicio en su contra estando en su domicilio, a pesar del pedido de la querrella y la familia de Olivera que solicitaban que continuara en prisión.

Quevedo, de 41 años, está imputada por homicidio culposo.

Quién era Ramón Óscar Olivera, el hombre que murió atropellado en Nordelta

Ramón tenía 49 años y, en solo unos días, iba a cumplir 50. Además, desempeñaba tareas de mantenimiento en un country de Nordelta. Según sus familiares, el hombre trabaja entre 13 y 15 horas y viajaba a su lugar de trabajo desde Grand Bourg, localidad del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas.

Sus allegados también comentaron a la prensa que en seis meses iba a ser padre por primera vez, ya que su novia estaba embarazada.

En diálogo con Clarín, uno de los 15 hermanos del hombre, expresó su tristeza e indignación por el hecho: "Esta persona, con alcohol encima, y no sé si también con el celular, le robó la vida a mi hermano, nos robó la vida a todos".

El joven también mencionó que Ramón tenía planeado hacer un gran festejo por su cumpleaños para estar junto a toda su familia.