Cambió de nombre para dejar de homenajear a un inglés gracias al gobierno de Perón: la historia detrás de una estación de CABA

El Subte de Buenos Aires es uno de los principales medios de transporte público de la ciudad y es la única red de este tipo en el país. Cuenta con 6 líneas: A, B, C, D, E y H, y el Premetro, que conectan los puntos clave de la Capital. Además, suman 90 estaciones, cada una de ellas con una historia única que forma parte de la identidad porteña.

El primer tramo de la red de subte fue el de la actual línea A, de Plaza de Mayo a Plaza Miserere, y se inauguró en 1913. Fue el primer subte en América Latina y el 13° en el mundo. La línea D, nació el 3 de junio de 1937, y fue la cuarta de la red. El nombre de una de sus estaciones ya cambió tres veces: cuáles fueron y por qué se decidió cambiarlos.

La estación que tuvo tres nombres

El subte D actualmente tiene una extensión de 10,4 km y dieciséis estaciones. Su recorrido va por debajo de la Diagonal Norte, las avenidas Córdoba, Santa Fe y Cabildo. La construcción comenzó en el 1935 y su primer tramo, de Catedral a Tribunales, se inauguró en 1937 con 1,7 km de túnel.

La estación Scalabrini Ortiz de la línea D ya tuvo tres nombres. El actual, se debe al camino homónimo por el cual pasa al atravesar Palermo: la calle Scalabrini Ortiz, que nace en Warnes y termina en Figueroa Alcorta.

En 1867, cuando el camino aún era de tierra, la calle se llamaba El Camino del Ministro Inglés, por el diplomático británico Henry Southern que la utilizaba para ir y venir del centro a la quinta en la que vivía con su familia. Una ordenanza en 1893 le cambió por primera vez el nombre, para bautizarla como George Canning.

Este segundo nombre fue en honor al ministro de Relaciones Exteriores británico que durante el año 1825 logró que Inglaterra reconociera la Independencia argentina. La estación del subte B que hoy conocemos como Malabia-Osvaldo Pugliese también solía llevar el nombre de este inglés.

De Canning a Scalabrini Ortiz

Por medio de una ordenanza del gobierno peronista de 1974, se dispuso que Canning pasara a llamarse Raúl Scalabrini Ortiz, en homenaje al periodista, escritor y ensayista argentino. Durante el golpe cívico-militar que vino después, se decretó que la avenida volviera a tener el apellido del ministro inglés.

El 2 de abril de 1982, debido al éxito de la Operación Rosario y la breve recuperación de las Malvinas, se desató una euforia popular, que incluyó, entre otras cosas, el cambio de nombre de esta estación del subte. La última modificación se produjo en el '85, cuando Alfonsín volvió a rotularla como Scalabrini Ortiz.