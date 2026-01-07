Aguas cristalinas y precios bajos: el pueblito de Chile cercano a Mendoza ideal para el verano 2026

Cuando se piensa en vacaciones de verano, muchos argentinos optan por la costa chilena en busca de mar, descanso y precios accesibles. Sin embargo, no todos los destinos ofrecen aguas calmas y un presupuesto accesible.

Para el verano 2026, un pueblito de Chile comienza a destacarse como una alternativa ideal para quienes quieren evitar los balnearios masivos: Pichidangui.

Este pequeño pueblo costero está ubicado en Coquimbo, muy cerca de la provincia de Mendoza, y es especialmente atractivo para familias, amigos, parejas y aquellos que simplemente quieren relajarse lejos del bullicio de una gran ciudad. Pichidangui no posee grandes edificios ni cadenas hoteleras: predominan las casas de estilo antiguo, las calles tranquilas y una vida cotidiana ligada al mar.

La playa principal es amplia, de arena clara, y permite disfrutar tanto de largas caminatas. Además, los cerros que rodean la bahía ofrecen miradores naturales y rincones más apartados para quienes buscan mayor intimidad.

Qué hacer en Pichidangui

Más allá de disfrutar de la playa, las actividades que se destacan son: practicar kayak y buceo; realizar trekking por la costa; pescar y probar la gastronomía local.

Además, uno de los grandes puntos a favor de Pichidangui es el costo del alojamiento. En comparación con otros balnearios chilenos, los precios suelen ser considerablemente más bajos con alquileres semanales que rondan los 380 dólares para cuatro personas.

Cómo llegar a Pichidangui desde Buenos Aires

Desde Buenos Aires a Pichidangui se puede ir en avión hasta Santiago de Chile, la duración del viaje es de 1 hora y 50 minutos. Una vez allí, lo siguiente será tomar un micro directo hacia el pueblo en la Terminal Alameda o Terminal Norte. También se puede alquilar un auto en Santiago e ir hasta el lugar. Se recomienda hacer el recorrido hasta Pichidangui por la Ruta 5 Norte. El viaje es de aproximadamente 2 horas.