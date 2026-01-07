Cómo funciona la primera parada de colectivo de Argentina con aire acondicionado: van a instalar más

Recientemente, la ciudad de San Juan ha tenido un gran avance en materia de transporte público. Esto se debe a que en la Plaza Madre Universal ya se encuentra disponible y funcional la primera parada de colectivo con aire acondicionado del país. Esta nueva estructura busca mejorar la experiencia de los usuarios que esperan el colectivo, especialmente frente a las altas temperaturas del verano y los fríos extremos del invierno.

Esta nueva estación de espera se trata de un módulo cerrado de vidrio, con clima controlado y tecnología incorporada, que se establece como la infraestructura urbana más innovadora en materia de transporte público. Al mismo tiempo, se espera que este sistema sea replicado en otros puntos estratégicos de la ciudad.

Gracias a su sistema de aire acondicionado frío-calor, esta parada puede mantener una temperatura estable en el interior, la cual permite proteger a los pasajeros de las condiciones climáticas extremas.

Por su diseño cerrado y su estructura de vidrio, esta parada presenta una forma de "pecera". La misma cuenta con una puerta corrediza automática, iluminación interna y externa, bancos para la espera y una pantalla digital informativa. Esta pantalla brinda información en tiempo real sobre los diversos servicios de transporte público.

La ubicación de esta parada inteligente se eligió estratégicamente en la Plaza Madre Universal, ya que es un punto céntrico y de alto tránsito, situado sobre la Avenida Libertador y frecuentemente concurrido por usuarios del transporte público.

Dónde se instalarán las próximas paradas inteligentes

La inauguración de esta estación se da en el marco de un plan integral que proyecta la colocación de seis paradas de colectivo climatizadas las cuales se ubicarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad. El objetivo sería replicar este sistema de confort en zonas que presenten una alta concentración de usuarios.

De esta manera, las siguientes ubicaciones que implementarán este sistema serán:

Accesos a la Universidad Nacional de San Juan.

Esquina de Avenida Ignacio de la Roza y Meglioli.

Frente a la Universidad Católica de Cuyo.

Calle Rastreador Calívar, cerca del edificio municipal.

Frente al Hospital Marcial Quiroga.

Las autoridades locales insisten en que esta iniciativa tiene por objetivo modernizar el transporte urbano y jerarquizar el espacio público. Esta incorporación de paradas climatizadas apunta a brindar mayor comodidad, seguridad e información a quienes utilizan el colectivo a diario.

Gracias a esta obra, San Juan se suma a las ciudades que incorporan infraestructura inteligente y soluciones urbanas centradas en el usuario.