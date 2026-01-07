“Usar barbijo en lugares cerrados por la gripe H3N2”: la recomendación de Hugo Pizzi, infectólogo

Una vez más la gripe representa un verdadero peligro para la salud, tras el crecimiento de los casos del tipo H3N2 con altos niveles de contagiosidad y fuertes síntomas. En este contexto, el infectólogo Hugo Pizzi recomendó principalmente “usar el barbijo en lugares cerrados donde el aire está viciado”.

El especialista expresó que los principales signos de este tipo de gripe son el "fuerte dolor de cabeza y mucho cansancio”. En diálogo con La Mañana de La 990 de radio Splendid AM990, Pizzi subrayó la importancia de utilizar el barbijo en lugares sin recambio permanente de aire: "Sería criterioso".

La gripe H3N2 que mantiene al mundo en vilo

“Cuando vino el COVID venía con una gran capacidad destructiva y no sabíamos cómo defenderlo. Ahora viene algo más pequeño”, expresó el infectólogo y explicó: “En Australia se produjo un cambio de la gripe, pasó a Nueva Zelanda y luego a Inglaterra, que tuvo tres ciudades con camas en los pasillos de los hospitales. Nos han advertido y hay vacunas, que le recomiendo a todo el mundo a aplicar”.

Por otra parte, Pizzi mencionó que algunas obras sociales están tomando medidas preventivas: "Algunas decidieron que van a colocar gratuitamente la vacuna porque prefieren hacer ese gasto en vez de gastar en terapias intensivas”.

Respecto a cómo tratar la sintomatología de este tipo de gripe, el profesional aseguró que "por un fuerte dolor de cabeza y mucho cansancio con una buena hidratación y reposo debería poder recuperarse una persona", pero que igualmente "lo ideal es consultar al médico para prevenir efectos más graves”.

Las recomendaciones del Ministerio de Salud ante el avance de la gripe H3N2

La cartera de Salud de la Nación enumeró las medidas preventivas que pueden adoptar las personas para evitar la propagación de la gripe H3N2. Además establecieron parámetros generales sobre lo que deberían hacer quienes sospechan que están infectados y quienes tienen la certeza de ello. Estas son:

Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.

Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.

Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.

Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).