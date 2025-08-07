Mondino destrozó a Milei por la estafa cripto: "Corrupto o poco inteligente"

La ex canciller argentina Diana Mondino reapareció después de su salida intempestiva en octubre del año pasado y lanzó dardos contra el Gobierno. En una entrevista con el periodista británico Mehdi Hasan, Mondino se diferenció de varios funcionarios del gabiete que tienen su plata en el exterior y argumentó: "Tal vez aparezca como la más rica del gabinete porque sí declaré, pero no lo soy". El periodista citó una nota de Buenos Aires Time que afirmaba que Mondino es la funcionara más rica de todo el gabinete, pero ella lo desmintió y dijo: "Tal vez de los que declararon". La frase llega mientras sigue curso la polémica por las declaraciones juradas de los funcionarios y en particular la del ministro de Economía a la que accedió El Destape y en la que consta que Luis Caputo tiene aun el 99,9% de su dinero líquido en depósitos en el exterior.

La ex canciller señaló a quien la sucedió en el cargo, Gerardo Werthein, como el funcionario con mayor patrimonio. Ante la pregunta del periodista por el aumento de la pobreza en el primer semestre del año pasado, Mondino no supo qué contestar y reconoció que mucha gente perdió su trabajo en el sector público y privado el año pasado.

Mondino, sobre Milei: "O corrupto o estúpido"

El periodista británico le preguntó a la ex canciller por el escándalo de la criptomoneda de $Libra, una maniobra en la que -recordó a la audiencia- "desaparecieron" 250 millones de dólares. "¿Creés que Milei debería haber tuiteado un enlace a la criptomoneda?", le preguntó Hasan, a lo que Mondino respondió: "No, no debería haberlo publicado". Y luego siguió con dos hipótesis que según ella explican el comportamiento del Presidente: "Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Vos elegís, yo no se". El periodista respondió sorprendido: "Creo que puedo hablar por la audencia cuando digo ¡wow! Esa es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido".