Javier Milei echó a la canciller Diana Mondino tras el voto de Argentina en contra del embargo a Cuba y será reemplazada por Gerardo Werthein

El Gobierno echó a Diana Mondino

El gobierno de Javier Milei echó esta tarde a la Canciller, Diana Mondino, tras la votación de la Argentina en contra del embargo de Cuba hoy en la Asamblea de Naciones Unidos, según pudo confirmar El Destape. Mondino será reemplazada por el actual embajador Gerardo Werthein. La votación de la Argentina fue llamativa porque rompió la retórica del Gobierno en contra de la isla caribeña y no se alineó a Estados Unidos ni a Israel. El Gobierno acumulaba críticas a Mondino y fuentes de Rosada sostuvieron a este medio que la votación a favor de cuba fue la gota que rebalsó el vaso.

Hoy se llevó adelante la trigésima segunda votación contra el embargo económico en Cuba y la región tuvo una posición unánime a favor de la isla con la votación de 187 países, la abstención de Moldavia y dos históricas expresiones en contra: Estados Unidos e Israel.

La misma votación se hace desde 1992, en aquella primera votación solo apoyaron a la isla 59 países. Este 2024 el resultado, sin dudas, fue contundente contra el bloqueo que, desde 1962, Estados Unidos impone a Cuba por considerar que esa medida viola la Carta de las Naciones Unidas. Desde entonces, se fue endureciendo y, a partir de la década de 1992, comenzó a alcanzar a terceros países. Luego de la votación, fuentes de la Cancillería ensayaron una explicación sobre el sentido del voto y afirmaron: "Nuestra posición histórica es en contra de las medidas coercitivas unilaterales consideradas ilegales si no provienen del Consejo de Seguridad". Y agregaron: "Es un voto a favor del libre comercio”.

Los traspiés de Mondino

Los ruidos entre Rosada y el Palacio de San Martín venían desde hace mucho rato. La ahora ex canciller estuvo en la cuerda floja en más de una oportunidad. En junio, Milei analizó echarla después de que Mondino le metiera por la ventana al encargado de negocios de Palestina en el marco de un encuentro que se iba a realizar en la Mezquita de Palermo. Milei se enteró de la presencia del palestino una vez que había salido de Rosada. De inmediato frenó la marcha y volvió para Balcarse 50.

Como con Cuba, Milei tiene una postura tomada frente al Estado Palestino. Para dar un ejemplo, en la Asamblea General de Emergencia de la ONU, Argentina votó en contra de incluir a Palestina como miembro pleno, como venía sosteniendo nuestro país históricamente. Sin embargo, Mondino también lideró un movimiento "rebelde" en la ONU cuando pidió un alto fuego en la Franja de Gaza.

Otro de los "papelones" de la ex canciller fue cuando por un tuit puso en riesgo la vida de los seis asilados políticos que estaban en la embajada argentina en Venezuela, durante los días más críticos después de la elección impugnada por la oposición. Mondino había escrito en X que reconocía a Edmundo González como Presidente, Milei lo retuitió y eso hizo crujir las relaciones entre países y los pasillos de Cancillería porque no era la posición oficial del Gobierno. Al punto que minutos después la Cancillería sacó un comunicado, tras la intervención del asesor presidencial Santiago Caputo, y en la que desconoció el resultado que dio ganador a Nicolás Maduro pero no reconoció a González como máxima autoridad de ese país.

El mensaje amenazante contra la diplomacia argentina

Hace diez días, Milei envió una comunicación oficial al cuerpo diplomático en la que amenazó a las y los embajadores y altos funcionarios del Servicio Exterior para que se alineen con las posiciones que expresó el propio Presidente en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en contra de la Agenda 2030.

La carta llegó tras la salida del vicecanciller Leopoldo Sohares y del embajador de carrera Ricardo Lagorio, representante argentino ante la ONU. En su lugar, el Gobierno designó a Francisco Tropepi, cuya designación fue oficializada hace nada más que tres días pero aún no entró en funciones según indicaron a este portal fuentes de Cancillería. Tropepi había sido asignado desde la embajada en Israel hacia la de Estados Unidos mediante la Resolución 150/24 del Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene experiencia en diversas funciones diplomáticas y representará a Argentina en los foros y actividades multilaterales de Naciones Unidas.