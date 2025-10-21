Milei va a Córdoba en medio de otra masiva protesta en Plaza de Mayo

La Cámara Nacional Electoral resolvería este martes que el Gobierno difunda el resultado electoral de las elecciones del domingo distrito por distrito, sin hacer una cuenta única nacional. Así se anticipaba el lunes a última hora, de acuerdo a versiones surgidas de la propia justicia electoral. Tanto los apoderados del PJ como de la UCR porteña acudieron en reclamo a la Cámara luego de que en el simulacro de escrutinio del sábado, la Dirección Nacional Electoral (DINE) hiciera un recuento en el que sumaba los votos de La Libertad Avanza -que está presente con esa denominación en los 24 distritos del país- y de Fuerza Patria -que figura con ese nombre sólo en 13 provincias-, armando un resultado nacional falso. La búsqueda de la Casa Rosada es convencer al poder económico y al gobierno de Donald Trump de un triunfo que, probablemente, no sea real en los números. El comicio, dirán los camaristas, es legislativo, por lo que hay que contar por distrito y por cantidad de senadores y diputados electos.