La justicia electoral fallaría a favor del PJ y no habría un recuento de votos nacional

La Cámara Nacional Electoral resolvería este martes que el Gobierno difunda el resultado electoral de las elecciones del domingo distrito por distrito, sin hacer una cuenta única nacional. Así se anticipaba el lunes a última hora, de acuerdo a versiones surgidas de la propia justicia electoral. Tanto los apoderados del PJ como de la UCR acudieron en reclamo a la Cámara luego de que en el simulacro de escrutinio del sábado, la Dirección Nacional Electoral (DINE) hiciera un recuento en el que sumaba los votos de La Libertad Avanza -que está presente con esa denominación en los 24 distritos del país- y de Fuerza Patria -que figura con ese nombre sólo en 13 provincias-, armando un resultado nacional falso. La búsqueda de la Casa Rosada era convencer al poder económico de un triunfo que, probablemente, no sea real en los números. El comicio, dirán los camaristas, es legislativo, por lo que hay que contar por distrito y por cantidad de senadores y diputados electos.

El debate del recuento venía creciendo en los últimos días, pero se disparó a partir del simulacro del sábado. Los apoderados de Fuerza Patria se presentaron ante la Cámara con el argumento que el recuento nacional de la DINE -que es una dependencia del Ministerio del Interior-"podría inducir a error a la ciudadanía y carece de sustento legal". En el escrito, argumentaron que “la metodología propuesta excede las responsabilidades de la DINE, cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección". La presentación subrayó que “la consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario”.

De acuerdo al arbitrario criterio que busca imponer la Casa Rosada, en la cuenta final de Fuerza Patria no entrarían los votos que obtengan de los gobernadores Gildo Insfrán -en Formosa el peronismo lleva la denominación Frente para la Victoria-, Ricardo Quintela -por la lista Federal Defendamos La Rioja- y Sergio Ziliotto -Defendemos La Pampa-, por poner los ejemplos más evidentes.