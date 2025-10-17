Aumenta el transporte público, colectivos y subtes en noviembre 2025: el nuevo precio de cada tarifa

Luego de darse a conocer que la inflación fue de 2,1% en septiembre, la más alta en cinco meses, quedó oficializado que las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán 4,1% en noviembre. Tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires se utiliza un mecanismo de indexación sobre el índice de precios al consumidor, al cual se suman dos puntos porcentuales adicionales.

En este caso, como la inflación de septiembre fue de 2,1%, los aumentos en las tarifas de noviembre serán de 4,1%.

Tarifazo en transporte: cuánto costará el boleto en noviembre

Boleto de subte: $ 1.114,91

Boleto mínimo de colectivo en CABA: $ 547,57

Boleto mínimo de colectivo en PBA: $ 550,69

El servicio que no subirá es el de los colectivos de jurisdicción nacional, cuya tarifa es establecida por el gobierno nacional. De igual forma, los trenes metropolitanos continúan con la misma tarifa desde septiembre de 2024.

Cuánto gastan los argentinos en el transporte público

Desde el Observatorio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA señalaron que un hogar promedio del AMBA debió gastar en transporte público $ 74.692 en septiembre, un incremento de 33% contra el mismo periodo del año anterior, y levemente por encima de la inflación interanual en septiembre, que fue de 31,8%.

En lo que va del año, ese aumento es mayor, ya que entre enero y septiembre los aumentos en transporte público que mide el IIEP fueron de 32,84%, mientras que la inflación acumulada en ese periodo fue 22% y los salarios siguen estancados.

De acuerdo al último difundido por el Indec sobre la inflación de septiembre, la categoría de transporte fue una de las que más aumentó, con un promedio de 3%, pero con saltos de hasta 4,6% en regiones como la Patagonia. Esa situación fue producto del impuesto a los combustibles, las fluctuaciones del barril en los mercados internacionales y la volatilidad cambiaria de los últimos meses.

Los últimos datos oficiales dan cuenta de que el descenso en la cantidad de pasajeros en el AMBA continúa. Entre enero y julio, la cantidad de usuarios del tren metropolitano cayó 7,26% contra 2024 y 27,82% contra 2019. Además, los usuarios de subte cayeron 6,52% contra el año pasado y hasta 40,67% frente al último año de Mauricio Macri. Donde se observó mayor resistencia es en el colectivo, con una mínima baja de 0,82% interanual y un retroceso de 11,26% en la comparativa con el último año de Mauricio Macri.