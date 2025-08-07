En una maratónica sesión, que tuvo nuevamente en las afueras del Congreso una masiva movilización reprimida por las fuerzas federales, el gobierno de Javier Milei y sus aliados perdieron todas las votaciones en la Cámara de Diputados por abrumadora diferencia. Mientras desde sus redes sociales el Presidente insistía con que "el déficit fiscal no se negocia", la oposición le dio media sanción a las leyes que prevén mayor financiamiento a las universidades públicas y a los hospitales pediátricos como el Garrahan. También se rechazaron decretos de Milei como el de restricción del derecho a huelga, la disolución de Vialidad Nacional y las modificaciones al INTI y el INTA. Otro duro golpe fue la aprobación del emplazamiento para destrabar la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, que deberá reunirse la próxima semana.
La furia de Milei por las leyes en el Congreso: "Kukas, mandriles"
La oposición giró al Senado proyectos de ley que dan respiro a sectores castigados por el ajuste libertario pero que para Milei atentan contra su regla de oro, el déficit fiscal. También se rechazaron decretos clave firmados por el Presidente.
Milei se enojó con los "kukas" y "mandriles" tras la apabullante derrota en Diputados
Tras la abrumadora derrota que sufrió el Gobierno en 12 votaciones en el Congreso, el presidente Javier Milei se enojó con una parte de la oposición, a la que calificó de "kukas" y "mandriles" y los acusó de "estar quedando 100% obsoletos".
"Los kukas/mandriles estan asi de loquitos por Milei va a terminar su 1er mandato con.. LA TASA DE POBREZA MAS BAJA EN MAS DE 30 AÑOS. MILEI-CAPUTO MASTERCLASS. Es una paliza teorico-practica de calibre histórico. Estan quedando 100% obsoletos", dice el mensaje de un usuario que el Presidente compartió en X.
12 a 0: el Congreso le aplicó otra derrota histórica a los Milei
El gobierno nacional recibió un duro golpe de la Cámara de Diputados que rechazó seis proyectos, aumentó el presupuesto para universidades y garantizó los fondos para el Garrahan.
Doce a cero. El gobierno sufrió otra paliza legislativa, esta vez en la Cámara de Diputados, donde los números, a priori, le resultaban menos adversos que en el Senado. Sin embargo, con todos los puentes de diálogo detonados no hubo alianzas que le permitieran quebrar la mayoría opositora, que durante toda la sesión se ubicó peligrosamente cerca de los dos tercios que pueden echar por tierra la táctica de Javier Milei de gobernar a decreto y veto, reduciendo al Poder Legislativo a una mera función ornamental. Resta por verse si puede reconducir algunos vínculos para blindarse; de lo contrario entrará a la campaña electoral con un cronograma de sesiones por delante que puede seguir costándole derrotas caras.
Un San Cayetano contra la crisis de Milei: CGT y organizaciones reclaman paz y trabajo
Tras un miércoles marcado por las protestas de jubilados, científicos, trabajadores de la salud y de derechos humanos, la crisis económica y social profundizada por el Gobierno nacional vuelve a tomar las calles este jueves. La jornada comenzará en el santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, y espera culminar con una Plaza de Mayo colmada.
La marcha por San Cayetano este jueves será distinta a la de años anteriores: con una crisis económica que ya no puede negarse, una desocupación que encabeza las preocupaciones de la sociedad y un malestar creciente contra el ajuste de Javier Milei, la CGT vuelve a desplegar toda su fuerza en las calles junto a otras centrales y movimientos sociales para inundar la Plaza de Mayo con un reclamo unívoco al Gobierno: "Pan, paz, tierra, techo y trabajo".
El campo que no entra en la foto: la asfixia económica golpea a economías regionales
Mientras el Gobierno reduce retenciones para los grandes exportadores, más de la mitad de las economías regionales están en alerta. La concentración, los altos costos logísticos y la caída del consumo hunden a los pequeños productores que sostienen el mercado interno.
Las economías regionales están en una situación crítica. “El campo de verdad -el que produce alimentos, sostiene comunidades y genera arraigo- no está en la foto”, señalaron voces que representan a agricultores familiares, campesinos, cooperativas y pyme. Según remarcaron, la discusión sobre la producción agropecuaria no se agota en las retenciones, ya que están atravesando un proceso de fuerte deterioro que pone en riesgo su propia subsistencia: más de la mitad de los sectores productivos están en alerta y entre las más complicadas aparecen la yerba mate, papas, peras y manzanas, cítricos dulces, vino y mosto, mandioca, maní, sector avícola, hortalizas, miel, papa y tabaco.
Tras la fuerte suba, el mercado prevé un nuevo piso alto para el dólar
El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central anticipa un tipo de cambio de fin de año muy por encima del previsto por Luis Caputo.
El mercado espera que el dólar no se retrotraiga en los próximos meses sino que, tras la fuerte suba de la semana pasada, la divisa se estabilice en un nuevo escalón superior y termine en año por encima de los $1.400, lejos de la previsión de Javier Milei y Luis Caputo. Así lo reveló el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), conocido este miércoles, que el Banco Central elabora al final de cada mes encuestando a diversas consultoras y bancos.
Otro miércoles de violencia en el Congreso: manifestantes y periodistas reprimidos
Organizaciones de distintos sectores marcharon mientras transcurría la sesión en la Cámara de Diputados. La Comisión Provincial por la Memoria denunció que hubo 25 heridos.
Un cordón policial desproporcionado cercó desde temprano la marcha multisectorial contra el ajuste y los vetos del presidente Javier Milei, en un día clave en la Cámara de Diputados. Después de las cuatro de la tarde, dos horas antes de la votación por la Ley de Financiamiento Universitario, los efectivos avanzaron con gases lacrimógenos y un camión hidrante para desactivar la protesta.