Tras la abrumadora derrota que sufrió el Gobierno en 12 votaciones en el Congreso, el presidente Javier Milei se enojó con una parte de la oposición, a la que calificó de "kukas" y "mandriles" y los acusó de "estar quedando 100% obsoletos".

"Los kukas/mandriles estan asi de loquitos por Milei va a terminar su 1er mandato con.. LA TASA DE POBREZA MAS BAJA EN MAS DE 30 AÑOS. MILEI-CAPUTO MASTERCLASS. Es una paliza teorico-practica de calibre histórico. Estan quedando 100% obsoletos", dice el mensaje de un usuario que el Presidente compartió en X.