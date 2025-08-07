Media sanción al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario: cómo votaron los diputados santafesinos

Por segunda vez en dos años, el Congreso votó la suba del financiamiento universitario y aumento para los docentes de las casas de altos estudios. Con 158 votos a favor, 73 negativos, 2 abstenciones y 23 ausentes, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por la oposición, que replica el vetado por Javier Milei en 2023. A la oposición le faltó un voto para llegar a los dos tercios y evitar así el veto presidencial.

Desde diciembre de 2023, las universidades enfrentan un panorama cada vez más desalentador: caída del 30% en el presupuesto 2024, salarios por debajo de la línea de pobreza, y una reducción del 32% en la inversión universitaria acumulada, según informes del IEC-CONADU y ACIJ. La situación llevó a una pérdida de poder adquisitivo superior al 28% en el sector docente y al congelamiento de becas como las Progresar, que perdieron más del 40% de su valor real.

Con el inicio del segundo cuatrimestre de 2025, las universidades nacionales en Argentina retoman las clases en un contexto de profunda crisis presupuestaria. A pesar del esfuerzo sostenido de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades, el ajuste aplicado por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) dejó al sistema universitario público con un financiamiento mínimo y salarios deteriorados.

En ese marco, los diputados que representan a la provincia de Santa Fe jugaron un papel fundamental a la hora de tomar posición frente a la iniciativa que propone elevar progresivamente el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

Ley de Financiamiento Universitario: cómo votaron los diputados de Santa Fe

A favor:

Germán Martínez (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Florencia Carignano (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Diego Giuliano (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Eduardo Toniolli (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Magalí Mastaler (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Mónica Fein (Encuentro Federal)

(Encuentro Federal) Esteban Paulón (Encuentro Federal)

(Encuentro Federal) Mario Barletta (UCR)

(UCR) Melina Giordi (UCR)

(UCR) Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe)

En contra:

Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Romina Diez (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Alejandro Bongiovanni (PRO)

(PRO) Verónica Razzini (PRO)

(PRO) José Núñez (PRO)

Abstenciones:

Germana Figueroa Casas (PRO)

Ausentes:

Gabriel Chumpitaz (PRO)

(PRO) Luciano Laspina (PRO)

En qué consiste el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario

El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario tiene como objetivo garantizar un financiamiento estable, progresivo y suficiente para las universidades nacionales, sin crear nuevos impuestos ni comprometer el equilibrio fiscal. Su eje central es establecer una asignación específica y automática de fondos provenientes de la coparticipación federal, asegurando que el sistema universitario cuente cada año con recursos actualizados según la inflación y las necesidades salariales.

Entre los principales puntos del texto legislativo se destacan:

Aumento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar, en 2031, el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Recomposición salarial para trabajadores docentes y nodocentes, con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

para trabajadores docentes y nodocentes, con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Convocatoria obligatoria a paritarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional, tras 18 meses sin acuerdos formales.

por parte del Poder Ejecutivo Nacional, tras 18 meses sin acuerdos formales. Garantía de fondos anuales para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, investigación y extensión.

para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, investigación y extensión. Creación de un fondo especial de $10.000 millones , actualizable, destinado a fomentar carreras estratégicas como las vinculadas a la Inteligencia Artificial.

, actualizable, destinado a fomentar carreras estratégicas como las vinculadas a la Inteligencia Artificial. Ampliación del sistema de becas universitarias con criterios de inclusión y equidad socioeconómica.

La iniciativa subraya que la educación universitaria es un derecho humano, un bien público y social, y un motor del desarrollo del país. En esa línea, respalda su fundamentación en la Constitución Nacional (art. 75, inc. 19) y en la Ley de Educación Nacional N° 26.206.