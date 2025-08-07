Santa Fe: la actividad económica volvió a caer en mayo y registra tres meses consecutivos a la baja

La actividad económica de la provincia de Santa Fe retrocedió en mayo y registró una caída por tercer mes consecutivo. El informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe referido al Índice Compuesto de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe (ICA-SFE) señaló que la variación mensual fue -0,5% respecto de abril, aunque mantiene un crecimiento interanual del 5% respecto del quinto mes del 2024.

La referida variación interanual del ICA-SFE del 5%, en mayo de 2025, se ubicó en la "frontera" del intervalo de confianza estadístico del crecimiento sostenido. El informe sostiene que "la expansión de la actividad económica provincial está enfrentando un momento crítico en el cual, el ajuste fiscal implementado por el Gobierno nacional está provocando una reducción del dinamismo económico en muchos sectores". A pesar de ello, desde la asunción de Javier Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro mostró un férreo apoyo a las políticas de ajuste implementadas por el libertario, pese a que las mismas atentan contra los propios ciudadanos santafesinos.

"La industria en general y el sector de la construcción están especialmente afectados. De hecho, presentan una reacción lenta y discontinua en la recuperación, y esto termina ralentizando el crecimiento de los puestos de trabajo registrados, lo que impacta directamente sobre el consumo”, explicaron desde el centro de estudios.

Además de verse afectada por la coyuntura nacional e internacional, “esta situación tiene su correlato en la falta de atención de políticas de mediano y largo plazo orientadas a mejorar la estructura de costos de los sectores productivos, mejorando su competitividad, con políticas de desarrollo de infraestructura física y de servicios”.

Los indicadores del ciclo económico santafesino

En mayo de 2025, sólo uno de los ocho indicadores que integran el ICA-SFE obtuvo una variación mensual positiva, uno se mantuvo prácticamente neutral, y los restantes seis disminuyeron. Contrariamente, en la comparación interanual, la mayor parte de las series aún presentaron mejoras, pero que se van recortando.

Los puestos de trabajo registrados en territorio santafesino marcaron una nueva variación levemente positiva de 0,3%, impulsados fundamentalmente por el sector privado. En la comparación interanual, se registra una variación prácticamente nula. Cabe destacar que, de todos los empleos que se perdieron entre septiembre de 2023 y mayo de 2025, se recuperaron un 68%, restando 3.700 puestos aproximadamente. El impulso de la recuperación viene fundamentalmente del sector privado.

Por el contrario, la demanda laboral, serie que mide las expectativas empresarias para incrementar el personal en la provincia de Santa Fe, registró la quinta caída mensual consecutiva al marcar una tasa de -7,1%. Por su parte, en la comparación interanual, la serie se trasladó al terreno negativo (-7,2%), luego de ocho variaciones positivas consecutivas.

Empleo vs. ingresos

En cuanto a las remuneraciones reales, vinculadas directamente al poder adquisitivo de los asalariados registrados, se observó una caída del 1,6%, lo que implica un acumulado neto negativo para los primeros cinco meses del año. Por el contrario, la variación interanual continua en terreno positivo (12,7%).

En mayo de 2025, la serie representativa de ventas de supermercados en la provincia de Santa Fe registró una variación mensual negativa de -0,2%, luego de siete meses en terreno positivo. Al respecto, seis de los once rubros reflejaron tasas negativas, entre ellos: “Artículos de limpieza”; "Artículos para el hogar”: “Almacén”; “Bebidas”; “Indumentaria” y “Lácteos”. Frente a igual mes del año pasado, los niveles aún se encuentran un 2,6% por encima, detallaron desde el centro de estudios.

Entre los indicadores relativos a la inversión en bienes durables, tanto el patentamiento de vehículos nuevos como el consumo de cemento marcaron variaciones mensuales negativas, del 2,8% y 2,2%, respectivamente. Cabe destacar que mientras el patentamiento viene de una etapa de crecimiento continua (alcanzando niveles destacados para el primer semestre del año), el indicador representativo del sector de la construcción registra sucesivos altibajos. Entretanto los dos continúan manteniendo mejoras en la comparación interanual (71,6% y 25,1%, respectivamente).

Por su parte, los recursos tributarios provinciales registraron una leve caída mensual de -0,2%; encadenando la tercera variación negativa consecutiva. Particularmente la disminución de mayo se explica por la caída de los recursos coparticipados (IVA y Ganancias), mientras que la recaudación de impuestos propios registró un incremento, fundamentalmente el impuesto a los Ingresos Brutos. Frente a mayo de 2024, la recaudación (en términos agregados) se encuentra un 7,1 % por encima. Para la producción industrial, se estimó un incremento prácticamente nulo. En el siguiente apartado se detalla el comportamiento particular de los principales indicadores del sector manufacturero, en los casos que está disponible se agrega información relativa a junio de 2025.