Pullaro aseguró que el "nuevo presidente" saldrá del nuevo bloque de gobernadores, aunque descartó su candidatura

Luego de que se lanzara Provincias Unidas, el nuevo frente político del que también forman parte Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que de "este nuevo grupo va a salir un presidente" y se desmarcó de las aspiraciones personales de cara a las elecciones de 2027.

La decisión de crear "un frente opositor republicano y federal" se tomó ante el destrato y la falta de respuestas del Gobierno Nacional a los reclamos por fondos adeudados. A más de un año y medio de gestión libertaria, el plan motosierra tiene a las cuentas provinciales como uno de sus blancos principales y la Casa Rosada no piensa frenar en sus objetivos.

Esta desidia determinó la irrupción en el tablero político nacional de un grupo de mandatarios que saldrán a disputarle votos a La Libertad Avanza (LLA) y al peronismo de Fuerza Patria de cara a las elecciones de año y con vistas a 2027. Pullaro mostró convencido del rol que puede cumplir el bloque federal en las próximas elecciones presidenciales, aunque desestimó su posible candidatura: “Yo estoy cómodo en el lugar que estoy. Tenemos personas para serlo como los gobernadores que me acompañan y Juan Schiaretti. Yo voy a seguir estando en mi provincia, pero quiero que este espacio tenga un presidente. Confío en los dirigentes que lo integran y creo que es lo que le viene bien a la Argentina”, afirmó.

Las declaraciones del gobernador de Santa Fe se dan en medio de la Convención Constituyente que busca reformar la Carta Magna provincial tras 62 años: si bien Pullaro, también convencional, aseguró que busca "terminar con los privilegios de la política", su espacio impulsa una reelección de autoridades por un período consecutivo, aunque el mismo radical firmó la Carta Magna donde no se encontraba habilitada esta posibilidad.

En cuanto a la unión de los cinco gobernadores, Pullaro dijo que el objetivo es fortalecer a las provincias y representar los intereses del campo, la industria, la minería y el petróleo, sectores que generan “las divisas que ingresan al país permanentemente”. En diálogo con Luis Novaresio por A24, remarcó que es necesario “mirar para adelante, para eso hay que cuidar el equilibrio fiscal, pero hay que apostar fundamentalmente al desarrollo y a la gestión pública que permita sacar a las provincias adelante”.

Pullaro negó que el bloque de gobernadores sea "anti-Milei", aunque cuestionó las decisiones del libertario

El santafesino dejó en claro que el bloque de provincias no es un grupo “anti-Milei”, sino un espacio que acompañó varias iniciativas del Gobierno nacional, como fue en su caso con los votos para dar luz verde a la Ley Bases y la firma del Pacto de Mayo. Sin embargo, remarcó el punto donde difieren con la gestión libertaria: “Nos unimos para pensar cosas distintas. Está bien mantener equilibrio fiscal, o sostener la macro pero a veces hay que tener una mirada más sensible de temas que afectan a la gente, de temas que en las provincias no se resuelven”, sostuvo.

“Es un Gobierno que está encerrado en el AMBA con funcionarios de Capital Federal que no miran el interior productivo. El fin de semana pasada en Santa Fe murieron 11 personas en rutas nacionales, que no tuvieron un centavo para ser reparadas y la gente muere allí” dijo, y cuestionó: “Qué país que se pretende desarrollar no tiene su infraestructura vial en buen estado”.

En tanto, destacó que el bloque no es un armado ideológico, sino una construcción basada en la experiencia de gestión: “No somos la tercera vía. Somos gobernadores con trayectorias distintas: hay radicales, justicialistas, del PRO. Lo que nos une es el trabajo, la capacidad de resolver problemas y la vocación de construir una alternativa sólida y federal”, planteó.

Por último, el mandatario santafesino expresó que la Argentina tiene una nueva oportunidad que no debe desperdiciar: “Entre 2003 y 2009 hubo un ciclo positivo que terminó malgastado por un modelo populista. Ahora se viene el desarrollo energético, el crecimiento de la minería, y debemos prepararnos para aprovecharlo. Pero eso requiere visión, gestión y compromiso con el interior. El futuro no está en el mundo financiero: está en el campo, en la industria, en las economías regionales y en nuestras provincias”.