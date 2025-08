El ministro de Gobierno de Llaryora cruzó a Bullrich: "Las voces federales generan incomodidad"

Para Calvo, el ataque de la ministra demuestra que “generan incomodidad las voces federales”.

Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntara contra los gobernadores que integran la nueva alianza Grito Federal y calificara al frente electoral como “un kirchnerismo de baja intensidad”, el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo, aseguró que “hay una Argentina que reclama otra mirada que coincide con el superávit fiscal, pero un superávit con la gente adentro".

La semana pasada, los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) presentaron un frente competitivo de proyección nacional que pueda consolidarse hacia 2027. Esta estrategia busca posicionarlos electoralmente tanto en el presente ciclo político, como a mediano plazo, ante la competencia abierta del peronismo y La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos.

La decisión de crear "un frente opositor republicano y federal" se tomó ante el destrato y la falta de respuestas del Gobierno Nacional a los reclamos por fondos adeudados. Tras irrumpir en el tablero político nacional, los gobernadores enviaron un contundente mensaje donde se refirieron a los puntos que defiende la alianza y señalaron que este espacio tiene “conocimiento y decisión para llevar adelante el plan productivo que genere trabajo en todo el país”.

Días después, Bullrich cuestionó la presunta falta de identidad del frente: “Eso del medio no me suena. Es no tener ningún tipo de identidad. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es acompañar al kirchnerismo en todas las leyes. Entonces, ¿de qué medio estamos hablando? Porque si le votan todo al kirchnerismo, están ahí”, lanzó durante un encuentro en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Para Calvo, el ataque de la ministra demuestra que “generan incomodidad las voces federales”. En diálogo con el streaming La Voz En Vivo, el funcionario cordobés resaltó: “Queremos que al Estado nacional le vaya bien, pero sin descalificar a los gobernadores que integran este espacio”. A su vez, aseguró que el proyecto que impulsan desde el interior busca la "generación de empleo y producción para poder salir delante de una mirada muy centralista que tiene el país desde hace años”.

Intendentes salieron a respaldar al nuevo frente de gobernadores: "Compromiso con la gente"

Más de 400 intendentes de cinco provincias hicieron este lunes público su apoyo al flamante bloque de gobernadores lanzado la semana pasada. Entre ellos, están el cordobés Daniel Paserinni, el rosarino Pablo Javkin y el jujeño Raúl Jorge.

En un mensaje común publicado en las redes sociales, los jefes comunales indicaron: "Las ciudades del interior venimos cumpliendo: orden, equilibrio fiscal y compromiso con la gente. Defendemos una Argentina que se desarrolle a partir del trabajo, la producción, la salud, la educación y la inversión federal".

"Por eso, más de 400 intendentes, jefes comunales y comisionados de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Jujuy apoyamos la unión federal que impulsan los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir, Claudio Vidal e Ignacio Torres", lanzaron.

Por último, destacaron que el apoyo se da desde "distintos orígenes partidarios, pero con la firme convicción que la unidad de los argentinos es la salida a esta crisis. Y porque el país necesita más voces del interior en el Congreso".