Alonso, duro con Bullrich por la conspiración policial: "Mintió"

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, volvió a cruzar a su par en Nación, Patricia Bullrich, al acusarla de "mentir" sobre el caso de los 24 policías de la Provincia investigados por conspirar contra la cúpula policial junto al candidato libertario Maximiliano Bondarenko. La funcionaria nacional había afirmado que la Justicia "tiró abajo" la pesquisa.

"La ministra no puede mentir como no puede decir que la mejora en la seguridad es fruto del trabajo de las fuerzas federales", dijo Alonso en declaraciones a Radio 10. Bullrich planteó el jueves pasado que la denuncia contra los policías era "trucha" y que el gobernador Axel Kicillof "inventó una conspiración" contra los efectivos. "Es mentira y la mentira es un límite", remarcó Alonso.

El ministro también cargó contra Bullrich por decir que el gobernador "es amigo" de los delincuentes. "Nosotros tenemos la menor cantidad de homicidios dolosos de los últimos 25 años”", apuntó. Y luego agregó otros datos de la gestión bonaerense: "Hay 12.000 presos más en las cárceles. Tenemos una inversión como nunca. Hay 7.000 patrulleros caminando las calles de la provincia en este momento. Nunca antes hubo este nivel de patrullaje que se refleja en las estadísticas", señaló.

En este sentido, consideró que el gobierno de Javier Milei "miente" porque la Justicia "avanza en la investigación" y le volvió a pedir a la ministra que deje de insultar a Kicillof. "Patricia Bullrich mintió, y tiene que dejar de insultar al gobernador que eligieron los bonaerenses”, concluyó.

Además, Alonso resaltó que así como el Gobierno nacional utiliza la estadística económica "para decir que la inflación bajó", desde la Provincia optan por "explicar las estadísticas criminológicas que indican que los niveles de homicidio son los más bajos de los últimos 25 años”. "Por supuesto, cada vez que hay un caso doloroso, todo el mundo queda conmovido, de la misma manera que quedamos conmovidos nosotros y acompañamos a las víctimas”, agregó el ministro.

Qué había dicho Bullrich

La ministra de Seguridad nacional sostuvo que la Justicia “tiró abajo” la causa de los 24 policías desplazados por el Gobierno bonaerense por "confabulación” e intento de "golpe institucional”. “Denuncia trucha. El inútil de Kicillof inventó una conspiración para perseguir a 24 policías. Los suspendió, afectando su trabajo, sus vidas y las de sus familias por puro chiquitaje político. La Justicia la tiró abajo”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

Alonso ya le había respondido por esa misma vía, al afirmar que "el insulto no es el camino" y que la causa contra los policías "sigue firme, con más pruebas e indicios" con el correr de los días. "Por favor, no insultemos, no exageremos y no mienta. Ya que menciona la necesidad de la Provincia de Buenos Aires, devuelvan los fondos que su gobierno le arrebató a los bonaerenses. La Provincia necesita más herramientas para la construcción de seguridad, y eso se logra con inversión", apuntó Alonso.