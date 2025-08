Estalló la interna libertaria: "Vamos a denunciar a Villarruel"

Javier Negre junto al presidente, Javier Milei

En un nuevo capítulo de la feroz interna libertaria, Javier Negre, periodista dueño de La Derecha Diario, anunció este martes que realizará una contradenuncia por calumnias contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de que ella lo denunciara a él por "rebelión" y "amenazas".

El último lunes, Villarruel había apuntado contra el periodismo ultraoficialista en la denuncia penal que radicó en Comodoro Py por "rebelión", "amenazas" e "intimidación pública". La presentación formal de la vicepresidenta también incluye los delitos de "asociación ilícita" y “atentados contra el orden público”.

Desde La Derecha Diario respondieron originalmente a la acusación asegurando que la denuncia de Villarruel es una represalia porque el medio se dedicó a "exponer sus traiciones contra Milei".

La denuncia de Javier Negre y La Derecha Diario contra Victoria Villarruel

Sin embargo, este martes Negre redobló la apuesta al revelar que denunciará formalmente a la Vicepresidenta. "Vamos a tomar acciones legales", anticipó el periodista español radicado en Argentina en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese sentido, precisó que denunciará a Villarruel por "calumnias y difamaciones" porque "ella recoge noticias falsas de medios abiertamente comunistas y hace afirmaciones".

Negre apuntó contra Villarruel por vincularlo a él "con un golpe de Estado o con armas" y por "tratar de hacer ver que soy una especie de independentista catalán en donde hicieron un alzamiento armado y sacaron gente a la calle", comparando "eso con poner tuits o defender el derecho a la libertad de expresión o criticar su despilfarro en el Senado".

El dueño de La Derecha Diario también cuestionó a la Vicepresidenta por "poner a un ciudadano particular, que no tiene como defenderse, en la boca de lobo", generándole un "daño reputacional" utilizando "formas del kirchnerismo y el comunismo desde una posición de poder". "Me molesta su utranacionalismo de que yo no puedo opinar por ser español", cerró Negre.