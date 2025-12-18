Alianza estratégica: La Rioja suma una nueva inversión china y fortalece su agenda internacional

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mantuvo este jueves una reunión con representantes de la empresa china Hebei Xinrun Logistics LTD Co, quienes confirmaron la apertura de una sucursal en la ciudad capital con fines comerciales y de cooperación estratégica. La iniciativa apunta a consolidar proyectos de inversión en distintos sectores productivos y fortalecer el vínculo entre la provincia y la República Popular China.

Durante el encuentro, el mandatario provincial destacó el trabajo sostenido que viene realizando el Gobierno de La Rioja para profundizar las relaciones internacionales, especialmente con China, como una herramienta clave para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico, atraer inversiones y potenciar el entramado productivo local.

A través de sus redes sociales, el gobernador publicó: "La Rioja vuelve a ser elegida para invertir. Me reuní con autoridades de la empresa china Hebei Xinrun Logistics LTD Co para avanzar en la apertura de una sucursal en nuestra provincia en 2026, fruto de la misión comercial que realizamos en China".

"Es un proyecto estratégico que abarca logística, comercialización y minería, y que también impulsa la producción, el financiamiento a empresas estatales y el comercio local. Seguimos generando empleo genuino y oportunidades para cada riojano y riojana", concluyó el mensaje de Quintela.

En ese marco, la secretaria de Relaciones Exteriores de la provincia, Mariana Urbano, precisó que la empresa ya cuenta con presencia en La Rioja y que proyecta comenzar a operar de manera activa a partir de 2026. Según explicó, las áreas de interés incluyen logística, comercialización y minería, además de otras iniciativas vinculadas al desarrollo industrial.

Urbano remarcó que se trata de una de las primeras empresas de capitales chinos, con casa matriz en la región de Hebei, que contará con una sucursal formal en la capital riojana, lo que representa un avance significativo en el proceso de internacionalización que impulsa la provincia. “Esto demuestra que la misión comercial encabezada por el gobernador a principios de este año, entre abril y mayo, arrojó resultados concretos”, sostuvo.

Entre los proyectos previstos, la funcionaria detalló que uno de los principales objetivos de la firma es la fabricación de gaseosas y agua de mesa en La Rioja, además de evaluar la posibilidad de financiar herramientas y maquinarias destinadas a empresas estatales provinciales. En ese sentido, explicó que la empresa madre es de carácter estatal en China, lo que genera una afinidad estratégica con el modelo de empresas públicas que la provincia desarrolla en distintos rubros.

La iniciativa contempla, en una primera etapa, su proyección comercial hacia todo el país, con especial énfasis en el norte argentino, y a largo plazo, una expansión hacia el mercado latinoamericano.