Villarruel denunció a uno de los dueños de La Derecha Diario por "amenazas"

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, presentó este lunes una denuncia en la Justicia contra uno de los accionistas de la Derecha Diario, el español Javier Negre. La causa que fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7 bajo los cargos de "intimidación pública", "amenaza de rebelión" y otros artículos.

Esta no es la única denuncia que Villarruel radicó en la Justicia, ya que también sumó una -que no es contra Javier Negre- en la cual denuncia "amenazas con armas o anónimas". En la segunda denuncia, en principio, no se conoció quién podría haber sido el autor de los supuestos delitos contra los que cargó Villarruel.

Desde hace varias semanas hay disputas entre Villarruel y Negre. De hecho, el español, en varias entrevistas, cargó contra la Vicepresidenta y salió en medios a sostener: "Javier Milei tiene mucha razón, ha estado aguantando muchas traiciones. Hay consultoras contratadas por ella para atacar a Javier Milei. Utiliza el Senado para bloquear el cambio en Argentina".

