Salió la última encuesta en Buenos Aires y dio un resultado que ilusiona al peronismo

A un mes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, un informe de una consultora privada reveló que Fuerza Patria tiene el 43,2% de intención de voto, casi 3 puntos por encima del 40,6% que alcanzó La Libertad Avanza, que irá en alianza con el PRO en este distrito. La encuesta también mostró que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lidera el ranking de imagen positiva entre los dirigentes políticos con el 50,9%, lo que significa 6 puntos por arriba del 44,7% del presidente Javier Milei.

Un estudio de la consultora Trends, consultó la última semana de julio a 1.250 casos residentes de la provincia de Buenos Aires en condiciones de votar a quien respaldarían en las urnas en los próximos comicios. "Pensando en las elecciones legislativas provinciales, ¿a cuál de los siguientes espacios políticos votaría?", preguntó la encuesta. Los resultados dieron un hipotético triunfo del espacio que lidera el gobernador Kicillof junto a otros dirigentes peronistas.

Quién gana en Buenos Aires según la última encuesta

Fuerza Patria fue elegido por el 43,2% de los encuestados, casi 3 puntos por encima del 40,6% que obtuvo La Libertad Avanza, que irá en alianza con el PRO en este distrito. En tanto, la Izquierda fue respaldada por el 4,1% de los consultados, por encima del 3,7% de Somos Buenos Aires. Por la opción "Otro/ninguno" se inclinó el 4,9%, mientras que por "No sabe o no contesta" un 3,5%.

En relación a qué sucederá en el distrito bonaerense en las elecciones nacionales, la encuesta también preguntó por la intención de voto de cara al 26 de octubre. Si bien hubo un 39,7% que eligió a La Libertad Avanza y un 36,9% al Peronismo Kirchnerista, el Peronismo unido (Peronismo no K y Kirchnerismo) obtendrían un 44,1% de los sufragios, un punto más que el 43% que votaría a LLA y PRO, partido por el que se inclinó un magro 3,3%.

Kicillof, con mejor imagen que Milei

En el desglose de dirigentes políticos con mejor imagen, el gobernador Kicillof se ubicó primero en el podio. "¿Que imagen tiene de los siguientes dirigentes políticos?", consultó el estudio ante una nómina de siete nombres destacados de la escena actual. Entre ellos, Axel Kicillof tuvo el 50,9% de imagen positiva, 6 puntos por encima de Milei, que obtuvo el 44,7%.

La imagen negativa del gobernador bonaerense fue del 47,4%, también muy por debajo del líder libertario, que registró un 54,6% de mala imagen. De esta manera, Kicillof sacó un diferencial positivo de 3,5 puntos, liderando la lista, mientras que el fundador de La Libertad Avanza tuvo un diferencial negativo de menos 9,9 puntos.

Otro dato que se destaca de los gráficos de la encuesta es que el kirchnerismo tuvo desde mayo a agosto un crecimiento exponencial de casi 14 puntos en la intención de voto rumbo a las elecciones nacionales de octubre. Pasó de 23,0% en mayo a 36,9% en agosto. Pese a que LLA también creció, esta suba fue de apenas 1,6 puntos.