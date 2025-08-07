La industria en junio cayó un 1,2% mensual y la construcción mejoró apenas 0,9%

En junio, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una suba de 9,3% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de enero-junio de 2025 presenta un incremento de 7,1% respecto a igual período de 2024. Sin embargo, en la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior.

En junio de 2025, quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. La división correspondiente a alimentos y bebidas registra un aumento interanual de 4% en junio. La principal incidencia se observa en la elaboración de productos lácteos, que sube interanualmente 11%, debido a una mayor elaboración principalmente de leche en polvo, quesos y leches fluidas. Según datos de la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la producción primaria de leche registra una suba interanual de 10,3%, y acumula en el primer semestre del año un incremento interanual de 11,4%.

La división de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes muestra en junio un aumento interanual de 29,0%. La principal incidencia positiva corresponde a la fabricación de vehículos automotores, que presenta un incremento interanual de 35,3%. Cabe recordar que en junio del año anterior, ciertas terminales se vieron afectadas por inconvenientes en el abastecimiento de componentes importados.

La categoría correspondiente a madera, papel, edición e impresión registra en junio un incremento de 14,4% respecto al mismo mes del año anterior. La principal incidencia positiva corresponde a la actividad de edición e impresión, que registra un aumento interanual de 22,4%, debido principalmente a mayores pedidos desde algunos segmentos de las industrias de alimentos y bebidas. Por su parte, la producción de papel y productos de papel presenta una suba interanual de 7% para la misma comparación, que responde principalmente a un aumento de la producción de papel y cartón para envases y embalajes, vinculada también a una mayor demanda por parte de productores del sector alimenticio.

La fabricación de maquinaria y equipo presenta en junio una suba interanual de 17,3% y acumula un incremento interanual de 20,1% en el primer semestre del año. La principal incidencia positiva se observa en la fabricación de maquinaria agropecuaria, que registra en junio un incremento interanual de 21,5% y muestra una suba de 33,5% en el acumulado del primer semestre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Los productos minerales no metálicos muestran una suba interanual de 19,7% en junio. La principal incidencia positiva corresponde a la elaboración de artículos de cemento y de yeso.

La división correspondiente a la refinación del petróleo, coque y combustible nuclear registra una suba interanual de 5,7% en junio, debido principalmente a una mayor elaboración de gasoil y de naftas, que presentan incrementos interanuales de 9,6% y 5,4%, respectivamente. Según datos de la Secretaría de Energía, las ventas al mercado interno de naftas y gasoil aumentan en términos interanuales 5% y 4,5%, respectivamente.

Construcción

En junio de 2025 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 13,9% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de los seis primeros meses de 2025 del índice serie original presenta un aumento de 10,8% respecto a igual período de 2024. En junio de 2025 el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,9% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en junio de 2025 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 62,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 51,5% en asfalto; 47,9% en artículos sanitarios de cerámica; 44,3% en pisos y revestimientos cerámicos; 28,5% en hormigón elaborado; 27% en hierro redondo y aceros para la construcción; 19,3% en placas de yeso; 11,6% en cemento portland; 8,7% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 5,7% en pinturas para construcción; y 2,2% en ladrillos huecos. Mientras tanto se observan bajas de 4,5% en yeso; y 3,9% en cales.

Si se analizan las variaciones del acumulado durante los seis primeros meses de 2025 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 65,6% en asfalto; 31,5% en artículos sanitarios de cerámica; 27,8% en placas de yeso; 24,2% en pisos y revestimientos cerámicos; 18,3% en hormigón elaborado; 17,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 12,4% en cemento portland; 9,4% en cales; 9,2% en ladrillos huecos; 9,0% en pinturas para construcción; 7,4% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 5,6% en yeso. Mientras tanto se observa una baja de 3,2% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción).