Luego de la durísima noche legislativa que sufrió el Gobierno con 12 votaciones en contra, un Javier Milei golpeado accedió como estaba pautado a tomarse la foto con los candidatos y referentes libertarios y del PRO en Buenos Aires para las elecciones de septiembre.

En la imagen se lo ve al mandatario pisando por primera vez La Matanza desde que es presidente. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el candidato a diputado nacional en octubre, José Luis Espert, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, os presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; y los ocho cabezas de lista de secciones electorales, Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

Todos ellos, salvo Milei, con buzos violetas en referencia al sello que llevarán en unidad, que es Alianza La Libertad Avanza. Posaron con un cartel que muestra el slogan de la campaña: “Kirchnerismo nunca más”, en referencia al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que exhibió los crímenes de la última dictadura cívico-militar.

La foto estaba pautada para ayer pero con la sesión en el Congreso eligió no hacerse. Milei pasó todo el día en la quinta de Olivos y recién hoy asomó un rato por Casa Rosada antes de viajar hacia Villa Celina, La Matanza, para la puesta en escena en medio de un barrio popular.

Hubo misterio hasta último momento y en el Gobierno no querían filtrar información de dónde iba a ser la foto. Anticipaban que no habría acto ni hablaría Milei. ¿Por temor a un posible reclamo de los habitantes de la Provincia, que son de los más castigado por la motosierra?

Mientras se daba la foto en PBA, se terminó de cerrar el acuerdo en CABA entre LLA y el PRO. Salió un comunicado. No hubo foto. La imagen entre Karina Milei y Mauricio Macri se frustró.

"Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023”, indicaron en un comunicado los violetas y amarillos. "Las ideas de la libertad que en el pasado han hecho grande a esta Nación nos unen", afirmaron.

Karina y Mauricio hablaron ayer a la tarde por teléfono, según le confirmaron fuentes a El Destape. Macri estaba ofuscado porque la Casa Rosada salió a presionarlo para que vaya a Balcarce 50 a sacarse una foto con la hermana de Milei. Por ahora esa imagen no se verá.