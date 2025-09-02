La Primera sección y el interior, las claves en los territorios difíciles para el peronismo

Meses atrás, cuando se decidió el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, era difícil imaginar un clima de cierre de campaña como el que se atraviesa. Los consultores que por estas horas cierran sus últimos estudios en el territorio bonaerense, confirmaban la idea de una La Libertad Avanza sin manejo de la agenda, un dato muy atípico para una fuerza acostumbrada a la ofensiva permanente. "¿Cuánto pegará este escándalo en el voto blando de Milei?", se preguntaba un dirigente del peronismo y era la pregunta del millón. En principio, veían en la calle una mayor predisposición a escucharlos, incluso en los territorios tradicionalmente complicados. El gobernador Axel Kicillof volverá a mostrarse este martes junto a Gabriel Katopodis y Malena Galmarini, los principales candidatos de la Primera sección electoral, la pulseada que definirá el comicio del domingo.

El gobernador conmemorará el Día de la Industria en San Martín, el pago chico del dos veces intendente Katopodis, hoy ministro de Infraestructura y primer candidato a senador provincial. Kicillof sostuvo esta semana que con Milei ya habían tenido que bajar sus persianas 15 mil pymes y que la gestión provincial había respondido ampliando los créditos y tratando de cuidar el consumo. Luego de Merlo, San Martín es el distrito más populoso de la Primera sección y uno de los más afectados por las políticas libertarias.