Milei y Macri se declararon la guerra en plena votación

Un deepfake generó un nuevo conflicto entre Mauricio Macri y Javier Milei.

El deepfake en el que Mauricio Macri supuestamente bajaba la candidatura de Silvia Lospennato y apoyaba al libertario Manuel Adorni desató una nueva pelea entre el expresidente y Javier Milei en la previa a las elecciones legislativas de CABA. “Esto que han hecho no tiene precedentes", denunció el líder del PRO y la respuesta del mandatario no tardó en llegar: "“Mauricio Macri es un llorón".

Tras la difusión del video por parte de cuentas de trolls libertarias, el expresidente lamentó profundamente que no se respete la veda electoral: “Nunca vi semejante atropello a las reglas del juego. Hace 20 años que tengo relación con los vecinos de esta ciudad, y lo que se vio hoy es una muestra más de lo lejos que estamos de una cultura política de calidad y de respeto”, afirmó.

“Esto que han hecho no tiene precedentes. Comenzó por la mañana con videos que usaban imágenes de inundaciones de hace 15 años en la Ciudad de Buenos Aires, donde ni siquiera se habían hecho las obras que hoy permitieron que mucha gente no esté sufriendo, como sí ocurre en muchas zonas del conurbano bonaerense”, afirmó. “Luego difundieron un video diciendo que nos retirábamos de la elección. Jamás visto. Una operación burda, desinformativa, con la clara intención de dañar la voluntad de los votantes. No lo lograron, porque la verdad es mucho más poderosa”, aseguró Macri durante el tradicional desayuno de apertura de la jornada electoral del PRO.

Por su parte, Milei fue consultado por la denuncia del PRO contra la difusión de un video falso generado con inteligencia artificial cuando fue a votar y lanzó: “Mauricio Macri es un llorón, el PRO está muy de cristal".

El Gordo Dan fue una de las personas que difundió el video trucho de Mauricio Macri.

La Justicia ordenó bajar el video fake contra Macri y Lospennato

El Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó durante la madrugada de este domingo la eliminación de publicaciones en la red social X que contenían un video generado con Inteligencia Artificial en el que el expresidente Mauricio Macri anunciaba la baja de la candidatura de Silvia Lospennato y llamaba a votar por Manuel Adorni.

La polémica estalló el sábado por la noche, cuando se difundieron videos falsos que utilizaban la imagen de Macri y Lospennato para tergiversar información sobre sus candidaturas.

Leandro Santoro condenó el video fake contra Macri y Lospennato

Leandro Santoro, primer candidato a legislador de Es Ahora Buenos Aires, condenó este domingo el video fake contra Mauricio Macri y Silvia Lospennato luego de emitir su voto.

"Lo que pasó anoche no tiene antecedentes en la democracia. Me refiero a la trampa. Se han vulnerado principios elementales de la convivencia democrática", afirmó en declaraciones a la prensa.

"Nos costó mucho recuperar la democracia. Estamos viviendo un proceso de desconsolidación de la democracia en el mundo. Cuando jugás al fleje corrés el riesgo de que se vaya la pelota afuera", advirtió Santoro a modo de metáfora.

Al respecto, remarcó que "hay cosas que no se hacen" pese a que haya un vacío legal sobre la difusión de contenido político en las redes sociales durante la veda electoral.

Por otra parte, el actual diputado nacional de Unión por la Patria le habló a los porteños y dijo que "hoy es el día en que la ciudadanía tiene el poder para mandar un mensaje".