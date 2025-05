Macri apuntó contra Santiago Caputo y denunció: "Fue un intento de fraude digital"

Luego de que los trolls que militan al presidente Javier Milei y que manejados por su asesor Santiago Caputo, viralizaron una fake news contra el líder del PRO, Mauricio Macri, en la que afirmaba que bajaba a la candidata a legisladora porteña por el partido amarillo Silvia Lospennato, el expresidente calificó a la maniobra política libertaria como "la más vil y perversa”.

La cuenta de X (antes Twitter) @TTendencia publicó un mensaje con un video con la imagen de Macri alterada con inteligencia artificial en las que supuestamente habría decidido bajar a su candidata. Esto fue propalado por los trolls mileistas. "CÓMO QUE SE BAJÓ LOSPENNATO JAJAJAJAJAJA", se mofó el usuario de Twitter @EltRUMPISTA.

Tras la difusión del video, el exmandatario lamentó profundamente que no se respete la veda electoral: “Nunca vi semejante atropello a las reglas del juego. Hace 20 años que tengo relación con los vecinos de esta ciudad, y lo que se vio hoy es una muestra más de lo lejos que estamos de una cultura política de calidad y de respeto”, afirmó.

“Esto que han hecho no tiene precedentes. Comenzó por la mañana con videos que usaban imágenes de inundaciones de hace 15 años en la Ciudad de Buenos Aires, donde ni siquiera se habían hecho las obras que hoy permitieron que mucha gente no esté sufriendo, como sí ocurre en muchas zonas del conurbano bonaerense”, afirmó. “Luego difundieron un video diciendo que nos retirábamos de la elección. Jamás visto. Una operación burda, desinformativa, con la clara intención de dañar la voluntad de los votantes. No lo lograron, porque la verdad es mucho más poderosa”, aseguró Macri durante el tradicional desayuno de apertura de la jornada electoral del PRO.

En su mensaje también llamó a los porteños a "votar con entusiasmo, defender nuestra ciudad, salir y caminar hasta las escuelas, y celebrar lo que somos: una comunidad fuerte, que quiere un cambio con equilibrio, con responsabilidad”.

A su vez, dijo que los próximos días deberían servir como un tiempo de reflexión para pensar “qué hacer en el futuro” y remarcó que las operaciones de este tipo sólo muestran “la desesperación de algunos sectores por impedir que el país avance”. Por su parte, la postulante a legisladora porteña Lospennato, sostuvo que "se cometieron una serie de delitos graves" y confirmó que se "realizaron todas las denuncias correspondientes".

Jorge Macri: “Hemos trabajado mucho por la democracia y lo que acaba de ocurrir es de una gravedad profunda”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló sobre el video realizado con IA por parte de los libertarios contra el PRO y afirmó que "lo que pasó es muy grave" y que "nunca se había llegado tan lejos”.

En el desayuno del espacio amarillo, Macri advirtió que “se pasó un límite como nunca antes. El robo o sustitución de identidad es un delito penal y lo hemos denunciado, además de la denuncia electoral por generar confusión, noticias falsas y romper la veda. En un momento de tanta fragilidad, que un aparato se ponga al servicio de torcer la voluntad de la gente es muy grave”.

“Me parece muy grave la sustitución de identidad porque pueden construir cualquier video, audio falso y hoy que específicamente se use eso en un momento electoral movido desde los fanáticos de un espacio político es muy grave. Lo que acaba de ocurrir es de una gravedad profunda”, manifestó.

Asimismo, señaló: “Las demandas penales y electorales que estamos haciendo son directas a personas. El tiempo va a poner claridad en todo esto. Y algunos de los tuiteros están identificados y van a tener que bancarse una denuncia penal”.

Elecciones 2025 en CABA: cuántas bancas de diputados se renuevan

Este domingo 18 de mayo se realizan las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en una fecha distinta a los comicios nacionales. Serán elegidos 30 legisladores, por un mandato de cuatro años. Se presentaron 17 listas de candidatos, entre las que se destacan la de Leandro Santoro (Unión por la Patria), Silvia Lospennato (PRO), Manuel Adorni (La Libertad Avanza).

Así, en las legislativas de CABA los electores habilitados votarán para renovar la mitad de los 60 legisladores de la Legislatura local, es decir, 30 bancas. Esta elección marcará también la primera participación activa del recientemente conformado Tribunal Electoral de la Ciudad, en funcionamiento luego de tres décadas sin autonomía en la materia.

Además, en estos comicios los porteños volverán a utilizar Boleta Única Electrónica (BUE), que ya había sido utilizada en anteriores elecciones locales. Esta tecnología estará presente tanto en la emisión del sufragio como en el escrutinio de mesa y la transmisión de resultados provisorios.