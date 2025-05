A horas de las elecciones en CABA, los trolls de Milei agitan una campaña fake contra Macri

A horas de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, los trolls que militan al presidente Javier Milei viralizaron una fake news contra el líder del PRO, Mauricio Macri, en la que afirmaba que bajaba a la candidata a legisladora porteña por el partido amarillo Silvia Lospennato.

La cuenta de Twitter @TTendencia publicó un mensaje con un video con la imagen de Macri alterada con inteligencia artificial en las que supuestamente habría decidido bajar a su candidata.

Esto fue propalado por los trolls mileistas. "COMO QUE SE BAJÓ LOSPENNATO JAJAJAJAJAJA", se mofó el usuario de Twitter @EltRUMPISTA, cuyo nombre es Luciano Cabrera.

En una réplica a la cuenta @TTendencia, Daniel Parisini, twittero y streamer oficialista conocido como Gordo Dan, lanzó "DEMOSLE LA HIDROVÍA" y arrobó al usuario @MileiEmperador, cuenta que se le atribuye al asesor presidencial Santiago Caputo. También en otra ironizó con el mensaje "MAURICIO MACRI ES UN GRAN PATRIOTA".

Santiago Caputo retuiteó varios de estos mensajes con el falso video de Macri. El asesor es el líder de los grupos de choques por redes sociales, varios de los cuales se encuentran en la agrupación Las Fuerzas del Cielo, que mantienen un enfrentamiento con el partido La Libertad Avanza, cuya organizadora es la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Macri le soltó la mano a Milei por sus dichos sobre Ficha Limpia: "Alucinación"

El ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri, cargó contra el presidente Javier Milei luego de que atribuyera el fracaso del proyecto de ley Ficha Limpia a un supuesto pacto entre Cristina Kirchner y el partido amarillo. "Es una alucinación seria, me ha provocado una tremenda desilusión porque no se puede decir cualquier cosa", sostuvo Macri en diálogo con Radio Rivadavia y profundizó: "Es para reflexionar qué está pasando en Argentina, para dónde estamos yendo".

Al dar su visión sobre la gestión de Milei, Macri expresó: "El equilibrio macroeconómico al cual estamos apuntando es la base. No llegaste a ningún lugar con el equilibrio macroeconómico".

"Después de eso, tenés que tener República. Tenés que tener institucionalidad, tenés que tener gente respetada, con trayectoria, fijando las reglas del juego. Y eso es lo que buscaba Ficha Limpia, evitarse que aquel que tiene que invertir en la Argentina vea que los que van a definir las reglas en el Congreso sobre su inversión son todos tipos con causas judiciales probadas", profundizó el ex presidente.