Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 10 y domingo 11 de diciembre 2026

La billetera virtual del Banco Provincia ofrece grandes descuentos y beneficios.

10 de enero, 2026 | 06.00

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia. Como cada día, ofrece grandes beneficios y descuentos para poder aprovechar al máximo, en el primer mes del año. Y llega renovado con grandes oportunidades que pueden aprovecharse todos los días, al brindar un apoyo económico a los usuarios y, a la vez, buscar alimentar la rueda del consumo.

De esta manera, se continúa con las promociones en supermercados de toda la provincia. Hay beneficios de lunes a sábado, que se suman a los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, librerías, farmacias y a los nuevos descuentos para la temporada de verano. Y este fin de semana hay grandes posibilidades para aprovechar.

Cómo es la promo especial en comercios de gastronomía con Cuenta DNI

  • Los sábados y domingos, quienes utilicen Cuenta DNI en locales adheridos, entre los que se encuentran varias marcas reconocidas y balnearios, acceden a un 25% de ahorro con un tope de $8.000 por semana.

  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje. 
  • FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
  • Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.  
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Cuenta DNI es la billetera virtual de Banco Provincia.

Los descuentos en supermercados todos los días

  • Día:20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000. 
  • Supermercados del interior bonaerense:15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Todos los supermercados adheridos se pueden consultar aquí. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.
  • Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. 
  • Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto. 
  • Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $40.000. Con devolución en el acto. 
  • Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

