Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 10 y domingo 11 de diciembre 2026

Los beneficios de Cuenta DNI.

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia. Como cada día, ofrece grandes beneficios y descuentos para poder aprovechar al máximo, en el primer mes del año. Y llega renovado con grandes oportunidades que pueden aprovecharse todos los días, al brindar un apoyo económico a los usuarios y, a la vez, buscar alimentar la rueda del consumo.

De esta manera, se continúa con las promociones en supermercados de toda la provincia. Hay beneficios de lunes a sábado, que se suman a los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, librerías, farmacias y a los nuevos descuentos para la temporada de verano. Y este fin de semana hay grandes posibilidades para aprovechar.

Cómo es la promo especial en comercios de gastronomía con Cuenta DNI

Los sábados y domingos, quienes utilicen Cuenta DNI en locales adheridos, entre los que se encuentran varias marcas reconocidas y balnearios, acceden a un 25% de ahorro con un tope de $8.000 por semana.

Todos los beneficios con Cuenta DNI para el sábado 3 y domingo 4 de enero

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje. FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

La promo no aplica para la compra de combustibles. Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Cuenta DNI es la billetera virtual de Banco Provincia.

Los descuentos en supermercados todos los días