Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias y resultados de este 22 de agosto

Mauricio Macri no quiere jubilarse y sus herederos decidieron que ya es tiempo, que su momento ya pasó. En el instante en que se tomó esa definición, casi como un acto reflejo para sobrevivir, el ex presidente lanzó el manotazo y encontró una soga para agarrarse y salir de abajo del agua, apareció Javier Milei. Carcasa vacía, en caso de ser gobierno necesitará del líder que ya los propios decidieron desconocer. Éste no sólo podrá condicionar su gestión sino también ser un faro en ella y no un mero consultor, el lugar al que fue relegado en Juntos por el Cambio.