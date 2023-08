Funcionarios, gobernadores e intendentes desmintieron la existencia de presuntos saqueos

Funcionarios nacionales, gobernadores e intendentes salieron este miércoles a desmentir las versiones de supuestos saqueos. Todos coincidieron en que se tratan de "grupos minúsculos" con "antecedentes" y que se organizaron vía Whatsapp.

Uno de los primeros en reaccionar fue el jefe de Gabinete de la Nación y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, quien sostuvo que no se advierte en esos hechos "una reacción social" sino que se trata de episodios que "merecen todo el peso de la ley", y precisó que hay "detenidos, con antecedentes". "Estuvimos al tanto el mismo viernes: pasó primero en Mendoza y luego en Río Cuarto y anoche en la 1.11.14 (en la ciudad de Buenos Aires). En todos los casos se está trabajando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y provinciales. Hay detenidos por la autoridad policial y judicial, y muchos de los organizadores son ciudadanos que tenían antecedentes. No vemos en eso una reacción social sino hechos que merecen todo el peso de la ley", dijo Rossi en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red.

En la misma línea, el ministro de seguridad, Aníbal Fernández, definió a estos hechos como "actos delictivos para traer más confusión y generar conflicto; no hay otra cosa; no han sido saqueos, buscan provocar una acción para llamar la atención". En declaraciones formuladas a la prensa esta mañana, el funcionario afirmó que desde el Gobierno están "siguiendo el tema de cerca" y que se encuentran "atentos" desde la semana pasada cuando identificaron intentos de organizar este tipo de hechos a través de Whatsapp.

"Desde el primer momento lo venimos siguiendo en cada uno de esos lugares. En los chats incentivaban a encontrarse sin definir lugar ni formas. Hemos tenido un hecho en la 1-11-14 con la intención de robar un local que fue impedido por vecinos y donde la Gendarmería reaccionó con rapidez y detuvo a estas personas", afirmó en referencia a un hecho sucedido anoche en el barrio porteño de Flores. Además, el titular de la cartera de Seguridad señaló que en los hechos registrados "no hay mucho nivel de organización".

"Yo creo que hay una segunda intención pero no sé si es por vocación política. El olfato me dice que no hay nada que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica", analizó Fernández en diálogo con la prensa. Al ser consultado sobre si se evalúa el envío de fuerzas federales por estos hechos, el ministro de Seguridad respondió que, "si es necesario, sí", y afirmó que no le asigna "valor a quién gobierne en las provincias en las que ocurrieron los hechos".

Gobernadores, sin grieta

Por su parte, el gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, difundió un video en el que afirmó que la "difusión de mensajes por Whatsapp" de supuestos saqueos "son falsos, maliciosos y cobardes". En ese sentido, sostuvo que "quizás orquestados por alguien" y que están "averiguando si el móvil es político o no".

"A aquellos que están enviando estos mensajes, advertirle que les va a caer todo el peso de la ley, y que está la policía de investigaciones trabajando en tal sentido, como les cayó a los que quisieron alterar el orden público en el día de ayer y anteayer y están detenidos", indicó el jefe provincial radical, que concluyó, dirigiéndose a los mendocinos: "Por favor les pido, no difundan estos mensajes, que son falsos y sigan su vida con normalidad".

El mensaje por redes de Suárez fue replicado por Aníbal Fernández. "Mejor expresado, imposible. Gracias Gobernador de Mendoza", escribió el funcionario nacional en su Twitter.

A su turno, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, sostuvo: "No estuvimos frente a los típicos saqueos que vivimos en el 2001". Además, sostuvo que, a su entender, fueron "grupos minúsculos, que tienen antecedentes penales y judiciales". "Yo quiero destacar el accionar eficiente conjunto, que llevaron a adelante fiscales, jueces, la policía, otros organismos que están trabajando las 24 horas, la cámara de comercio, los comerciantes y la secretaría de seguridad"

En ese sentido, explicó: "Acá se instigó esto, a través de las redes sociales. Lo que surge es que hay un grupo instigador, que va llevando a donde la policía no tiene la presencia y avisan que están más vulnerables. Y automáticamente, cuando están entrando, lo levantan en las redes. Es una herramienta de instigación y todo el peso de la ley debe caer sobre este formato. Hay quienes han llevado a cabo esta instigaciones y quienes ejecutaron esos delitos"

Finalmente, informó: "Se han comunicado las autoridades del Gobierno nacional, a quienes hemos brindado las informaciones que teníamos".

Al igual que Fernández con el gobernador de Mendoza, la portavoz del Gobierno, Gabriel Cerruti, replicó el video con las declaraciones de Gutiérrrez y agregó: "Basta Javier Milei". Esto en referencia a que el candidato a presidente de La Libertad Avanza compartió videos de presuntos saqueos, aunque se trataban de imagenes viejas.

También en los municipios

El Intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, también apuntó contra las "campañas que generan climas hostiles en la sociedad" y desmintió la noticia de supuestos saqueos en el distrito que comanda.

“Estamos haciendo la noticia de la desmentida de la no noticia. Fue una campaña realmente espuria, que yo en estos 7 años de Intendente nunca había visto. Primero, invito a la gente a reflexionar en voz alta: ¿Quién anuncia un saqueo por redes? Nadie. No existe eso", afirmó en diálogo con El Destape Radio. Y agregó: "Si uno se pone a pensar si había gente con la voluntad de hacerlo no lo empiezan a anunciar por redes. Si lo anuncian por redes, es porque en realidad lo que quieren es generar un clima de malestar, de temor, de inseguridad. En el partido de Escobar no hay ningún saqueo",

Según relató el jefe comunal de Unión por la Patria, "este fin de semana, un militante de la fuerza de Milei ya había sacado un tiktok anunciando que tenía una carnicería, que había que votarlo, después mando a coto que lo estaban por saquear, así que la cierra".

"Así, nosotros le mandamos prevención comunitaria, porque este es un pueblo y nos conocemos, y dijo 'no, no', nosotros le pedíamos que haga la denuncia, pero dijo que no tenía nada para confirmar, que era solo un rumor, y se terminó desmintiendo a sí mismo y después borró el tiktok", explicó.

En ese marco, señaló que "de la manera que la gente hace campaña es también la manera en que quiere gobernar", "sembrando caos, miedo, generando odio, bueno" y concluyó: "Ese es el modelo opuesto al que nosotros queremos para la Argentina".

Con información de Télam