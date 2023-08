Elecciones 2023: los tres grupos que mira Unión por la Patria y la estrategia de cara a octubre

Agustín Rossi contó cuál será la estrategia del oficialismo para ganar en las generales y conseguir meterse en el balotaje. El factor Milei y la desventaja de Patricia Bullrich.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se mostró confiado de la posibilidad de que la fórmula que encabeza Sergio Massa de Unión por la Patria gane las elecciones 2023 y sostuvo que la estrategia del oficialismo es buscar los votos de tres grupos específicos que no votaron al peronismo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“El objetivo está en tres grupos de votantes. Los que participaron de las PASO pero sus candidatos no siguen en las Generales; los votantes en blanco y los argentinos que no fueron a votar y que tenemos detectado que muchos confiaron en nosotros en 2019, no nos votaron en 2021 y tampoco vinieron en 2023 pero la buena noticia es que no han elegido otro espacio político”, explicó Rossi en El Destape Radio.

El candidato a vicepresidente anunció que cuando vuelva Massa de Estados Unidos anunciarán alivios para los trabajadores y las personas que reciben ayuda social. En diálogo con El Destape, Rossi adelantó: “Nosotros planteamos que el objetivo de los cuatro próximos años de Gobierno es devolverle a los trabajadores el poder adquisitivo del salario”.

Luego, el funcionario habló sobre la posibilidad de hacer un gobierno de unidad entre diferentes partidos políticos. “Massa habló de convocar a un Gobierno de unidad nacional y a eso tenemos que apuntar. Estamos planteando un compromiso en caso de ganar las elecciones. No queremos mencionar a nadie para no generar ningún tipo de compromiso de respuesta”, indicó.

“La educación gratuita y obligatoria está vigente hace 150 años en nuestro país”, cruzó Rossi a Milei.

“La propuesta de la dolarización entusiasmó a mucho. Dolarizar al valor del dólar blue es imposible. Cristina lo dijo con muchísima claridad. Todos sabemos que eso va a fracasar y el mismo ya está diciendo que no va a poder hacerlo”, afirmó Rossi. “Algunos dicen que creyeron en Macri y no funcionó, creyeron en nosotros y tampoco y, entonces, pueden votar a Milei por descarte”, agregó.

Suma fija en agenda: cuánto piden los sindicatos

Las centrales sindicales que se expresaron en estos días ponen el eje en la urgencia de recomponer ingresos: sumas de entre 70 y 100 mil pesos, convocatoria al Consejo del Salario Mínimo y actualización de programas sociales, adelantamiento de paritarias y refuerzos para comedores comunitarios, entre las demandas principales del movimiento de trabajadoras y trabajadores.

Además del resultado electoral, el contexto actual está marcado por la suba del dólar oficial en un 22% como parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar con los desembolsos pautados, y que tuvo impacto en bienes esenciales, con remarcaciones de entre el 20% y 30%. Se agrega, a su vez, la continuidad del alza de precios (julio 6,3%) y el incremento de las Canastas Básicas (en torno al 7%), según los últimos datos difundidos por Indec.