Milei insistió con la "motosierra", pero ahora admite que su plan demorará "entre 25 y 45 años"

El candidato de La Libertad Avanza habló sobre su eventual gobierno de llegar ganar las elecciones generales. Explicó cómo llevará a cabo su plan “motosierra”.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, ratificó su plan de gobierno de llegar a ganar las elecciones 2023 y explicó cómo llevará a cabo su “motosierra” en el Estado nacional. En tanto, admitió que “las reformas estructurales para que la Argentina vuelva a ser una potencia” demorarán “un lapso de 25 a 45 años”.

Milei reafirmó su intención de aplicar una "motosierra" para hacer un ajuste a través de una reforma estatal, pero aclaró que "los cambios no van a ser instantáneos". Enfatizó que "así como está el Estado no funciona” por lo tanto están pensando en una “estructura con ministerios de Economía, Infraestructura, Relaciones Exteriores, Capital Humano, Seguridad, Justicia, Defensa e Interior".

Señaló que su plan incluye despidos y puntualizó cuáles serán: "Todos los cargos políticos sí se van; los que se quedan son los que son de carrera y los que trabajan de verdad". Y subrayó en diálogo con La Nación +: "Es absolutamente necesario aplicar la motosierra en sectores como la obra pública, las transferencias discrecionales, los subsidios económicos, los privilegios y las empresas del sector público".

De todos modos, el líder libertario señaló que los eventuales resultados de sus políticas no se verán rápidamente. “Jamás dije que los problemas se arreglan en cinco minutos. Proponemos un conjunto de reformas estructurales para que la Argentina en un lapso de 25 a 45 años vuelva a ser una potencia. Nunca dijimos que el resultado sea instantáneo", planteó.

Milei sobre los resultados de las PASO 2023

Por otra parte, se refirió a su triunfo en las PASO e indicó que "los argentinos tomaron consciencia de que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre" y consideró que el voto en favor suyo "es una forma de canalizar el ´que se vayan todos´ del 2001, porque están los mismos y se multiplicaron".

"Sacamos el 35% de los votos y las viejas prácticas de la política, tanto de los socialistas de buenos modales como de malos modales, o sea la casta educada y la no educada, intervino activamente haciendo fraude. Nos robaron cinco puntos", lanzó.

De cara a las generales de octubre y al analizar el panorama para Juntos por el Cambio, aseguró que "los votantes de (Horacio Rodríguez) Larreta tienen más afinidad con (Sergio) Massa que con (Patricia) Bullrich".

Además, volvió a hablar sobre política exterior y, tras aclarar que no va a impedir el comercio con países como China y Brasil, manifestó: "Como Estado no voy a promover interacciones con el mundo que no respeta la libertad".

“Mis socios estratégicos serían Estados Unidos e Israel", afirmó el candidato presidencial de La Libertad Avanza, quien también anticipó que en caso de llegar a la Casa Rosada promoverá la mudanza de la Embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una medida que tendría importante rechazo en el mundo árabe.