Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 4 de octubre

La guerra entre Juntos por el Cambio y Javier Milei llegó a su pico máximo. El líder libertario, objeto favorito de los medios de comunicación y deseoso de ganar en primera vuelta en las elecciones 2023, empezó una batalla feroz contra Patricia Bullrich, a quien acusó no sólo de matar niños durante su época de montonera sino que, en la actualidad, la tildó de “inferior”, de “cascarón vacío” y buscó canalizar el voto útil contra el kirchnerismo en su persona y no en la alianza que nació con esa misión política. Bullrich, por su parte, se había propuesto no confrontar directamente con Milei ni dejarlo en ridículo para no perder chances con su electorado, tanto para robarle votantes como para recuperar propios y extraviados. Por eso, buscó mostrar la inviabilidad de las propuestas libertarias y sus contradicciones, pero el diputado lo llevó al terreno en el que se siente más cómodo, el personal, el de las emociones.