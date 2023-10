Milei le hace la contra a IDEA y organiza su primer encuentro con empresarios

El candidato presidencial de La Libertad Avanza se reunirá en CABA con más de 50 dirigentes empresariales mientras se desarrolla en paralelo el tradicional encuentro en Mar del Plata. Cuáles son algunos de los nombres confirmados.

Javier Milei, postulante presidencial de La Libertad Avanza en las elecciones 2023, no solo no asistirá al Coloquio de IDEA que comenzará este miércoles en Mar del Plata, sino que, en paralelo, concurrirá esta semana a otra cumbre con empresarios que él mismo organizó, la primera de este tipo desde que es candidato.

El evento tendrá lugar el próximo jueves al mediodía en el rooftop del bar Furia, ubicado en el microcentro porteño sobre la avenida 9 de Julio. Desde La Libertad Avanza esperan que en total asistan unos 50 empresarios, entre ellos representantes de los bancos, del sector industrial, de los laboratorios y de las pymes.

Fue organizado hace meses por Juan Napoli, presidente del Banco de Valores (VALO) y primer candidato a senador de LLA en la provincia de Buenos Aires, quien estará además a cargo de la apertura del encuentro. Servirá para que Milei dialogue en un marco seguro con referentes empresariales sobre sus posibles políticas a implementar en caso de llegar al poder, ya que será a puertas cerradas.

Si bien desde La Libertad Avanza remarcan que es uno de los tantos eventos empresariales privados que suelen hacerse en paralelo al Coloquio de IDEA, resulta evidente que se trata de una suerte de contra cumbre. De hecho, fuentes cercanas a Milei confirmaron a El Destape que el candidato presidencial no asistirá al encuentro que se realiza históricamente en Mar del Plata a esta altura del año, donde estaba tentativamente agendado para hablar el viernes a las 9 de la mañana, debido a que se trata de una cumbre fuertemente identificada con Juntos por el Cambio. Sin ir más lejos, Patricia Bullrich y su posible ministro de Economía, Carlos Melconian, disertarán allí entre jueves y viernes.

El vaciamiento de la fuerza de Milei a IDEA se comprueba al repasar todo el programa, ya que en los tres días que dura el evento en la ciudad balnearia no hay en agenda ninguna exposición de representantes de La Libertad Avanza. En cambio, aunque también está en duda la presencia del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, sí está confirmada la presencia del viceministro, Gabriel Rubinstein, entre otros representantes del oficialismo.

En este sentido, resulta además sugestivo que el almuerzo haya sido organizado precisamente para esta semana, ya que se trata del primer encuentro empresarial que Milei convoca desde que es candidato presidencial. El anterior evento de estas características ocurrió en mayo pasado, cuando el líder libertario citó a empresarios en el bar Kōnā de Belgrano (CABA) para interiorizarlos sobre su eventual plan de gobierno.

Algunos de los nombres confirmados entre los 50 empresarios que asistirán, según precisaron desde La Libertad Avanza, son los de Daniel Funes de Rioja (titular de la UIA y de COPAL), Martín Cabrales (Café Cabrales), Patricio Supervielle (Banco Supervielle), Marcelo Figueiras (laboratorios Richmond), Rodrigo Fernández Prieto (desarrollador inmobiliario).

Su presencia junto a Milei no debe necesariamente traducirse en un apoyo político directo. De hecho, uno de los asistentes afirmó a este portal que "no se trata para nada de una contra cumbre" organizada en rechazo a la de IDEA. Otro, el propio Funes de Rioja, disertará en IDEA el mismo jueves a media mañana, por lo que deberá correr a un avión para llegar al almuerzo en la Ciudad de Buenos Aires.

En cualquier caso, el encuentro representa un triunfo para Milei, quien podrá comenzar a mostrar así cierto arrastre sobre un mundo empresarial que no le dio muchas alegrías en los últimos meses. Hasta ahora, casi ningún referente empresario de fuerte peso político se animó a respaldarlo públicamente y mucho menos a financiar su campaña, mientras que acumula resquemores del sector en relación a su plan económico y una pelea a cielo abierto con su exjefe Eduardo Eurnekian. Algo que quedó comprobado en la tibieza de los aplausos con los que fueron recibidos sus discursos ante el CICyP, el Consejo de las Américas y La Rural.