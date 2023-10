Arde Juntos por el Cambio: fuerte cruce de Macri y Bullrich por Milei

El líder del PRO reafirmó su acercamiento al candidato de La Libertad Avanza y Bullrich no se quedó atrás y le marcó la cancha.

Mauricio Macri se refirió al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y sostuvo que si gana las elecciones 2023, "espera que su coalición apoye cualquier reforma razonable”, lo que se interpretó como un nuevo gesto de apoyo al libertario. Ante esto, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió al cruce del líder del PRO, Mauricio Macri, y se diferenció. "Hoy voy a debatir lo que dijo porque me parece inconveniente”, lanzó.

"Estamos en el medio de una pelea electoral, no me parece que en este momento podamos discutir eso, justamente nuestra fortaleza es la capacidad parlamentaria, considero que no es conveniente que Macri haya dicho una cosa así, no es el momento, lo discutiré con él", disparó Bullrich.

Nota en desarrollo.