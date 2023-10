El día que Massa simuló una amenaza de bomba en el Central para poder pagarle a los jubilados

El ministro de Economía y candidato presidencial de UP contó la maniobra que llevó adelante para pagarle a jubiladas y jubilados en el medio del corralito. "Me gané el respeto", aseguró.

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023, Sergio Massa, recordó una increíble anécdota de su época como director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) donde llevó adelante "una pequeña mentirilla" para que las y los jubilados puedan cobrar su haber mensual en la época del Corralito. "Me gané el respeto de la gente, del organismo, siendo muy joven y me gané un lugar de consideración em la opinión pública", aseguró sobre el hecho.

En La Caja Negra, el ministro de Economía dio detalles de su paso por ANSES luego de la crisis del 2001 y durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde. Tras las elecciones presidenciales del 2003, donde resulta electo Néstor Kirchner, es revalidado en el cargo hasta el fin del mandato. "Al Sergio Massa funcionario lo fabrica el día que pagué las jubilaciones en las calesitas. Estábamos con el corralito a los bancos, veníamos de la caída del 13% de De la Rúa, salida, Cavallo, Bullrich", señaló.

En ese marco, Massa recordó una anécdota particular ante los obstáculos de la economía en el momento. "Lo voy a ver a (Aldo) Pignanelli, que era presidente del Banco Central, ahí lo conocí, había que pagar las jubilaciones y no había sistema financiero. Habíamos conseguido armar un dispositivo que era pagar en calecitas, canchas, panaderías. Siempre me acuerdo que uno de los lugares a donde se pagaron jubilaciones fue en la cancha de Colón. Imaginate... Estamos hablando de pagarle en una semana la jubilación a 3 millones de personas, sin bancos", manifestó. Y agregó: "Imaginate informarle al jubilado de cada región dónde cobraba, el que iba a tal banco a una calesita, el que iba a tal banco en una cancha".

"En ese momento teníamos un problema que era transportar el dinero del Banco Central a los tesoros regionales y no podíamos sacar del Central los camiones de caudales porque estaba alrededor todo vallado y los amparistas. Pignanelli me decía 'yo te quiero ayudar pibe pero no podemos sacar los camiones de caudales'. Y se me ocurrió una pequeña mentirilla que fue que hagan una amenaza de bomba al Banco Central", dijo entre risas. "Crónica titula y entonces la policía despeja. En el despeje, sacamos los camiones de caudales para pagar a los jubilados", añadió.

A su vez, Massa sostuvo que su accionar tuvo "una épica muy grande entre los laburantes de ANSES" porque el organismo que venía muy castigado y golpeado "sintió que volvía a vivir". A partir de aquella vez, estuvo seis años al frente de ANSES, que "fue un tractor", según su descripción. "Me gané el respeto de la gente, del organismo, siendo muy joven y me gané un lugar de consideración em la opinión pública", concluyó.

La nota completa: