Bullrich adelantó que le va a hacer una denuncia penal a Milei: "Es un mentiroso"

El candidata de JxC apuntó contra Milei y aseguró que iniciará acciones legales luego de haber sido acusada de "poner bombas en jardines de infantes" por el liberal.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023, Patricia Bullrich, cruzó fuertemente a su rival de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tras haberla acusado de ser "una terrorista que ponía bombas en jardines de infantes" y aseguró que le hará una denuncia penal por difamaciones. "Es un mentiroso", aseguró molesta.

Desde el partido de San Isidro, mientras realizaba una de sus recorridas, la exministra de Seguridad no escondió su enojo con el candidato libertario luego del cruce que ya habían protagonizado, por el mismo tema, durante el debate presidencial del pasado 1° de octubre. "Milei es un mentiroso. El otro día, en el debate, dijo 'si vos cambiaste, y yo te acepto que hayas cambiado, entonces asunto terminado'. Eso lo hizo para justificar que él lo había convocado a (Luis) Barrionuevo porque decía que este había cambiado y que quería ser un liberal en leyes laborales... Difícil de aceptar, pero pongámosle", lanzó ante la prensa.

En esa línea, Bullrich apuntó y confirmó las próximas medidas a tomar contra el libertario: "Al otro día, 24 hs después de haber dicho eso, sale a decir en un programa de televisión que yo había puesto bombas en un jardín de infantes. No solamente le contesté, sino que le voy a hacer una denuncia penal".

El diputado nacional Milei, en diálogo con Esteban Trebucq en A24, lanzó una terrible frase sobre la dirigente. "Cuando vos mirás los cambios, la pregunta es '¿qué hacías antes?'. Y ella era una montonera tira bombas. Ha puesto bombas en jardines de infantes, participaba de una organización terrorista", lanzó. Ante la aclaración del periodista acerca de que Bullrich siempre negó haber sido parte de Montoneros, Milei aseguró que "un día dice una cosa y otro día otra" y que pone "torres de guita a medios y periodistas para que esquiven la verdad" aunque esto "no quita que ella estuvo 9 meses presa en Devoto".

En el debate presidencial, la propia Bullrich se refirió a las versiones sobre su pasado y aseguró que no usó la violencia, sino que participó de una organización juvenil. "Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro. Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí", le contestó en esta ocasión a través de sus redes sociales.

A su vez mostró su preocupación por la "inestabilidad emocional" que lo atraviesa "a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros" y dijo temer porque su programa y propuestas se vean afectadas. "De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública. De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante", sentenció.