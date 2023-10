Massa celebró que Argentina juegue de local el partido inaugural del Mundial 2030

El candidato de UP se mostró orgulloso porque la Copa del Mundo se iniciará en el país y aseguró que el logro es resultado del trabajo mancomunado con AFA.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023, Sergio Massa, celebró este miércoles que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial 2030 de fútbol. "¡Gracias por hacerlo posible!", marcó desde sus redes sociales.

"¡Orgullosos de que el Mundial de Fútbol 2030 comience en Argentina! Junto a Paraguay y Uruguay seremos sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario", expresó Massa por medio de su cuenta personal de X (exTwitter). Para el postulante presidencial de UP, "este logro es el resultado de un trabajo en equipo que comenzó con el exitoso Mundial Sub-20" que el país organizó junto al Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio "Chiqui" Tapia.

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, anunció en una conferencia de prensa que los tres países mencionados serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial 2030. A su vez informó que la competencia mundialista comenzará "donde todo se inició", en referencia al centenario de la primera edición de la Copa del Mundo 1930 de Uruguay.

La AFA celebró el mensaje del mandatario de la confederación y amplió: "Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial. La Selección de Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del 2030 en su casa y con su gente. ¡Nos subimos a la fiesta mundialista!", publicó la entidad argentina que preside Tapia.

Quien también se sumó a la celebración del anuncio fue el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. "'Uruguayos campeones' 100 años después Uruguay y nuestro Centenario estarán el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del Mundial Centenario 2030. Este reconocimiento hace justicia con aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol. Gracias", expresó en sus redes. A su vez agradeció a Domínguez, Ignacio Alonso -presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol- y Sebastián Bauzá -Secretario de Deportes-.

El anuncio oficial

"Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el consejo de la FIFA que es un momento y un hecho histórico. Quiero felicitar a los presentes miembros del consejo de la Conmebol y de la FIFA por este excelente trabajo hecho. Esta ardua gestión que se hizo hace tiempo, que no se originó con nosotros y tuvo pioneros que uno no puede no recordarlos. Un Mundial de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de las circunstancias. Y así lo entendieron desde la FIFA", aseguró Domínguez en el inicio de la conferencia de prensa.

Acto seguido, el directivo agregó: "El unir 3 continentes para celebrar un aniversario por el centenario de la fiesta y el deporte más lindo que tiene el mundo, que es patrimonio de todos. El fútbol unió 3 continentes, une seis países. Estamos tremendamente felices. Estoy sumamente feliz. Hay muchos motivos para festejar, celebrar, agradecer a quienes hicieron posible esta propuesta que hicimos. El centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. Van a ser tres partidos inaugurales, va a empezar en Uruguay y la FIFA va a dar más detalles sobre cómo sería en Argentina y Paraguay".

Por otro lado, Robert Harrison -mandamás de la Asociación de Fútbol de Paraguay- lanzó: "El evento se origina en Sudamérica, tanto en Montevideo, Buenos Aires y Paraguay, luego se traslada a España, Portugal y Marruecos donde caigamos en los grupos". A lo que Domínguez añadió: "Originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Después se amplió a Paraguay y más tarde se sumó Chile. Es una decisión que la toma FIFA, pero ellos son los que determinan cómo y qué. Hay que trabajar en las sedes y es una cuestión que deja de ser de Conmebol y pasa a ser de los países".

Además, Claudio "Chiqui" Tapia también participó de la conferencia y sostuvo: "Era imposible conseguir los votos, la inversión para realizar un Mundial de tal magnitud y sin embargo con su firmeza logró que Sudamérica, que Conmebol tenga su Mundial y que estos 3 países tan representativos podamos celebrarlo y ser sedes sin invertir porque las estructuras ya las tienen. Felicitarlo al presidente y a todos los miembros por entender el merecimiento de Sudamérica para organizarlo".