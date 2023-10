Pepe Mujica le respondió a Bullrich después que se comparara con él en el debate presidencial

La candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio habló sobre su participación en Montoneros y al justificarse puso como ejemplo al exmandatario uruguayo.

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica le respondió a Patricia Bullrich después de que la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio en las elecciones 2023 se comparara con él en el debate. Cuando justificó su participación en Montoneros, puso de ejemplo la trayectoria del exmandatario uruguayo que, en los años 60, integró una organización guerrillera. "Elijo el Estado de derecho", marcó.

"Nada que ver, es poner vinagre con aceite", sentenció Mujica. Y explicó: "Nosotros no fuimos una guerrilla, fuimos un movimiento político con armas. Y tuvimos una etapa de formación militarista, nos quedamos sin estrategia y habíamos desatado un movimiento de masas". En esa misma línea, en una entrevista que brindó a Splendid agregó: "Nos mató el éxito. Tendríamos que haber virado en la historia”. Por último, marcó que "la historia no se arregla solo a los fierrazos" y sugirió que "de Mandela mejor no hablar, porque nos queda demasiado grande”.

En el debate presidencial del domingo pasado, Bullrich había intentado explicar que “la única manera de hacer política en serio es en paz y en convivencia" y agregó: "Todo lo que sucedió fue una tragedia que nunca más puede suceder en la Argentina. Elijo el Estado de derecho. Yo no usé la violencia, yo participé de una organización juvenil. Siempre lo dije”. Y ahí lanzó: “Lo mismo le pasó a grandes líderes de la humanidad como Mandela y Mujica, que fueron presidentes de sus países”.

Por otra parte, Mujica opinó del proceso electoral que se vivirá en Argentina el próximo 22 de octubre. Advirtió el expresidente: "Hay un pueblo que se equivoca cuando está desesperado. Es inevitable que la Argentina va a entrar en un ajuste, lamentablemente ya está sucediendo, pero, ¿quién paga el costo mayor? El que sufre es el pueblo que busca llegar a fin de mes. No hay que ser economista para darse cuenta de eso", expresó.

Arde el macrismo

Mauricio Macri se refirió al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y sostuvo que si gana las elecciones 2023, "espera que su coalición apoye cualquier reforma razonable”, lo que se interpretó como un nuevo gesto de apoyo al libertario. Ante esto, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió al cruce del líder del PRO, Mauricio Macri, y se diferenció. "Hoy voy a debatir lo que dijo porque me parece inconveniente”, lanzó. José Luis Espert invitó a Macri a que "se afilie a La Libertad Avanza", el partido de Javier Milei.

"Estamos en el medio de una pelea electoral, no me parece que en este momento podamos discutir eso, justamente nuestra fortaleza es la capacidad parlamentaria, considero que no es conveniente que Macri haya dicho una cosa así, no es el momento, lo discutiré con él", disparó Bullrich.

La expresión de Bullrich obedeció a una charla de Macri con estudiantes en el Instituto de Política de la Universidad de Harvard, donde sostuvo que cree "en las ideas de la libertad" y se mostró contento de que haya "otro partido luchando por las mismas ideas". Si bien, aclaró "que el economista posee "algunas propuestas extremas" que no comparte, señaló que está abierto "a trabajar con cualquier otro líder que realmente quiera, basándose en ideas liberales, construir un futuro diferente para los argentinos".