Elecciones 2023: Jorge Macri respaldó a su primo, Mauricio Macri, tras sus dichos sobre Milei

El candidato a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio se refirió a los dichos de su primo y ex presidente, que terminaron de desnudar la crisis interna en la coalición opositora frente al crecimiento electoral de La Libertad Avanza.

El ex presidente Mauricio Macri volvió a generar un temblor interno en Juntos por el Cambio, luego de declarar que espera que, si el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, gana las elecciones 2023, su "coalición apoye cualquier reforma razonable”. Esto provocó fuertes críticas desde su espacio, pero su primo y candidato a jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, defendió el "compromiso" del ex mandatario con la alianza opositora y su candidata a presidente, Patricia Bullrich.

"No hay ninguna duda del compromiso que tiene Mauricio con el espacio y estamos trabajando en ese sentido”, declaró Jorge Macri en diálogo con Radio Mitre. Además, agregó: “Incluso los que han perdido en la interna están trabajando junto a nosotros. Horacio (Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno) lo hace con Patricia y en la Ciudad con proyectos que tenía el radicalismo. También vamos a integrar en nuestro gobierno a los mejores dirigentes de la coalición”. Además, en relación a sus proyectos en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró: “Estamos reforzando el patrullaje en moto en toda la Ciudad y por eso hemos dispuesto que una gran cantidad de recursos estén en la calle”.

Para finalizar, el ex intendente de Vicente López manifestó: “Ya hay un plan en marcha en el microcentro que son más de 30 proyectos en edificios que se van a transformar en viviendas. Ahí tenemos una gran oportunidad y la idea es extender ese plan a otros sectores de la Ciudad y darle una solución al tema de vivienda”.

El fundador del PRO volvió a expresar simpatía por Milei, hecho que debilita a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, que tuvo una deslucida actuación en el debate presidencial. La propia Bullrich salió a enfrentar a quien la respaldó para conducir el partido amarillo tras la derrota electoral de 2019.

"Estamos en el medio de una pelea electoral, no me parece que en este momento podamos discutir eso, justamente nuestra fortaleza es la capacidad parlamentaria, considero que no es conveniente que Macri haya dicho una cosa así, no es el momento, lo discutiré con él", disparó Bullrich.

Otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como el diputado nacional José Luís Espert y el primer legislador porteño, Facundo Del Gaiso, salieron a expresar su repudio a los dichos del ex mandatario. El liberal directamente le planteó al ex presidente que "se afilie a LLA"

Tras la controversia, el propio Mauricio Macri publicó un video de la conferencia en la universidad de Harvard del martes, en la que ratificó que "Patricia es la única con la fuerza y el apoyo político para vencer a las fuerzas del statu quo".