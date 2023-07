Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 21 de julio

El resultado de la PASO en Santa Fe le generó algunos tambaleos al edificio bullrichista. Si bien no se creyó correcta la nacionalización de los frutos de comicios primarios, locales y con voto estratégico, fue imposible no encontrar ganadores y perdedores en las figuras de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Para el jefe de Gobierno, el triunfo fue tan contundente que volvió a la provincia sólo cuatro días más tarde para presentar propuestas. Para la ex ministra de Seguridad, los votos santafesinos la preferirán a ella a la hora de elegir la categoría presidencial de cara a las elecciones 2023.