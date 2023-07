Elecciones 2023: el insólito "baticandidato" que Javier Milei apoya en Entre Ríos

Un candidato en Entre Ríos del presidencial libertario decidió promocionarse recurriendo a la imagen del hombre murciélago.

Las picardías en las campañas electorales para sumar un voto están a la orden del día y en las elecciones 2023 no son la excepción. En este caso, un candidato a intendente respaldado por Javier Milei decidió promocionarse con un insólito recurso.

Andrés Laumann irá por la intendencia de Paraná, Entre Ríos, por La Libertad Avanza, espacio que lleva como precandidato a presidente a Milei. El entrerriano eligió mostrarse en entrevistas televisivas con la careta de Batman.

En declaraciones con El Once de Entre Ríos, el candidato dijo que la campaña “tiene mucho significado, primero porque lo ideó el grupo de jóvenes, para asociar mi apellido Laumann con Batman", y luego hicieron un spot de campaña "que llevó cero gasto" y que "habla de sacarse la careta y serle sincero a la sociedad”.

"Me defino como demócrata conservador", dijo el "baticandidato" en declaraciones al medio UNO de Entre Ríos. Laumann es empresario importador de productos de movildad eléctrica, ligado a la Asociación Argentina de Polo y a la Cámara Nacional de la Industria Equina.

Si bien es sabido que en algunas provincias Milei no apoyó candidatos provinciales, en aras de priorizar su proyecto presidencial, en Entre Ríos el libertario autorizó el respaldo, el nombre y su rostro a los postulantes en la provincia mediterránea.

En ese sentido, fuentes de LLA de Entre Ríos ratificaron a El Destape que Laumann es candidato a intendente oficial de Milei en Paraná. "Tuvo una campaña de instalación que surtió efecto, porque es lo más austero que hay", señalaron, agregando que la instalación proselitista "se hace a pulmón en toda la provincia" y que el postulante "tiene mucho para proponer" para su ciudad.

Milei, Sebastián Etchevehere y Andres Laumann

En Entre Ríos, Milei respalda como candidato a gobernador a Sebastián Etchevehere, productor agropecuario y hermano del ex titular de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Mauricio Macri, Luís Miguel Etchevehere.

La postulación de Sebastián Etchevehere estuvo rodeado de rumores de renuncias. Esto a raíz de que Fabio Rolón y Susana Ramírez, ex precandidatos a senadores entrerianos por el departamento de Villaguay, denunciaron ante el Tribunal Electoral y a la fiscalía local que sus respectivas firmas fueron falsificadas. También señalaron ante la justicia que no prestaron consentimiento para ser candidatos para acompañar al aspirante a la gobernación de Entre Ríos por el espacio de Milei,

Desde el del entorno de Milei habían apuntado contra uno de los contendientes del aspirante libertario, el precandidato del PRO y ex ministro macrista Rogelio Frigerio y que "la información concreta y correcta es que dos candidatos de la lista de senadores fueron reemplazados oportunamente".

Milei denunció "trampa" para incluirlo en una boleta de Santa Cruz

El precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, acusó de "tramposos" a los candidatos de un espacio de Santa Cruz que se llama "Movimiento Integrador Liberal e Independiente", cuyas siglas son MILEI. "Seguro que si esos tramposos hacen una mala elección, el operador de Adriancito (no es el único pero es el más grosero) hablará de mala elección y que mi nombre estaba en la boleta", dijo. El candidato a gobernador del espacio es Rubén Adrián Ferrara.

Milei no solo no tiene candidato a gobernador en Santa Cruz, sino que se trata de la única provincia en la que el dirigente libertario no va a presentar postulantes a diputados nacionales, por lo que va a estar solo su imagen en la boleta cuando se elija presidente.